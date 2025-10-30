«Un quintuple pontage» : Vincent Lagaf' raconte avoir failli mourir l'été dernier

Âgé de 65 ans, l’animateur du «Bigdil» Vincent Lagaf’ raconte avoir frôlé la mort et subi un quintuple pontage cet été.

Il revient de loin. Vincent Lagaf' a révélé ce mercredi dans les colonnes du Parisien son opération du cœur, un quintuple pontage réalisé en urgence en juillet. L'animateur du «Bigdil» explique avoir commencé à subir des symptômes inquiétants à la fin des tournages de l’émission en ressentant une fatigue «comme (il) n'en avait jamais connue». «Je ne pouvais plus courir comme je le faisais sans être extrêmement essoufflé. Mes proches s’inquiétaient, mais je refusais d’y prêter attention», se remémore-t-il.

C’est son fils qui va le convaincre de se rendre chez un médecin. Le lendemain du rendez-vous et après de multiples examens, son cardiologue lui annonce qu'il doit subir un quintuple pontage et ne lui cache pas que «son pronostic vital est engagé». «Cette phrase, on se dit que ce ne sont que des mots, mais quand on te l’annonce, c’est un choc», confie-t-il. Avec une artère bouchée à 97%, l’autre à 95%, l’animateur était «à deux doigts de l’accident vasculaire».

Vincent Lagaf’ a été opéré le mercredi 30 juillet à l'hôpital Bichat, à Paris, où il a passé quatre jours en réanimation. Après une semaine d’hospitalisation, il a ensuite été admis en centre de rééducation cardiaque dans les Hauts-de-Seine. «Aujourd’hui, pour moi, tout ce qui m’arrive, c’est cherry on the cake : du bénéfice», dit-il, comme la naissance récente de son petit-fils qui après son été en enfer a pris une saveur toute particulière.

Dans une interview donnée en septembre dernier à Télé-Loisirs, l’animateur n’avait pas évoqué ses problèmes cardiaques, seulement «une fatigue anormale» et des examens médicaux réalisés au moment des enregistrements du «Bigdil». «On s’est rendu compte que j’avais trop tiré sur la bécane. J’ai mis tout le mois d’août à récupérer, à remonter la pente et à y aller tranquille», avait-il dit expliquant cette fatigue ainsi : «Le stress, l’adrénaline, la tension… Ce sont autant de facteurs qui usent la bécane. Et plus elle est usée, plus elle devient fragile». Il avait assuré aller mieux et ajouté : «J’ai bien remonté la pente et là je me remets doucement au sport. Mais je suis passé à deux doigts de la 'correctionnelle'. C’est vrai qu’à 65 ans, je ne peux plus faire ce que je faisais quand j’en avais 35 ou 40».