Déchéance d’Andrew, le frère de Charles III : le courage de Virginia Giuffre «a fait tomber un prince britannique», se réjouit sa famille

La famille de Virginia Giuffre a célébré ce jeudi soir l’annonce de la perte de son titre de prince d’Andrew, frère du roi Charles III, se félicitant que le courage de la défunte accusatrice du financier Jeffrey Epstein ait «fait chuter un prince britannique».

Le retrait de son titre de «prince» d’Andrew est une victoire «sans précédent dans l'histoire», a déclaré la famille de feu Virginia Giuffre, qui avait accusé le prince Andrew d'abus sexuels.

«Aujourd'hui, une Américaine ordinaire issue d'une famille américaine ordinaire a fait chuter un prince britannique, avec sa vérité et son courage extraordinaire», ont écrit ses proches dans un communiqué transmis à la BBC.

«C'est vraiment un moment important pour elle et pour tous les survivants. Tout ce pour quoi elle s'est battue n'a pas été vain.», a déclaré ce jeudi auprès de la BBC Amanda Roberts, la belle-sœur de Virginia Giuffre. «Elle est en train de célébrer depuis les cieux en disant : "J'ai réussi."», a ajouté le frère de la défunte.

«Un droit de naissance»

Virginia Giuffre s'est donnée la mort en avril 2025. Ses mémoires, publiées à titre posthume le 21 octobre dernier, avaient relancé la polémique autour de l'amitié du prince Andrew avec le financier pédophile Jeffrey Epstein et sur le maintien des titres et privilèges royaux du frère de Charles III.

Dans ses écrits, Vanessa Giuffre, une des accusatrices de Jeffrey Epstein, affirme qu'Andrew avait eu des relations sexuelles avec elle à trois reprises lorsqu'elle était adolescente, écrivant : «Il croyait que coucher avec moi était son droit de naissance». Ce dernier, qui nie ces accusations, avait conclu un accord à l'amiable avec avec elle en 2022.

«Nous sommes si fiers d'elle», a déclaré Sky Roberts, le frère de Virginia Giuffre, en larmes, à BBC Newsnight. Il a également souligné que le retrait de son titre était «insuffisant» et a réclamé une enquête, ajoutant qu’Andrew «devait être emprisonné».

persona non grata

Le palais de Buckingham a annoncé jeudi que le roi Charles III avait entamé une procédure officielle pour «retirer le titre, les honneurs» du prince Andrew, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor.

En outre, le prince déchu devra quitter sa résidence de Royal Lodge, un manoir de 30 pièces situé près du château de Windsor. «Un avis formel a été délivré pour (qu'il) renonce au bail, et il va déménager dans un autre logement privé», indique le communiqué.

La décision du roi de déchoir Andrew de son titre de «prince» fait suite à la révélation, ce mois-ci, de messages datant de 2011 qui montrent qu'Andrew avait maintenu des contacts avec Jeffrey Epstein, malgré ses affirmations contraires.

Plus tôt ce mois-ci, Andrew avait déjà volontairement renoncé à plusieurs titres royaux, dont celui de duc d'York, déclarant : «Nous avons conclu que les accusations persistantes à mon encontre détournent l'attention du travail de Sa Majesté et de la famille royale».