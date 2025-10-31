«Elle commençait à se sentir mal à l'aise» : pourquoi Ana de Armas a-t-elle mis fin à son idylle avec Tom Cruise ?

Après neuf mois de relation, Tom Cruise et Ana de Armas se sont séparés. Une décision précipitée par la comédienne cubaine de 37 ans, pour des raisons assez surprenantes.

La fin d'une romance aux apparences idylliques. C’est en février dernier que le maître de la cascade de 63 ans, Tom Cruise, était aperçu pour la première fois en compagnie de la sulfureuse Ana de Armas, de 26 ans sa cadette, à Londres, propulsant leur relation au rang de couple inattendu de l’année. Après neuf mois de rumeurs sur leur amour, une source proche des comédiens a confirmé leur séparation à US Weekly, jeudi 30 octobre, évoquant les raisons de cette rupture soudaine.

«Tom et Ana ont décidé de se séparer pour le moment», a expliqué cette même source à nos confrères britanniques, précisant que «c’était davantage la décision de Ana, car les choses allaient très vite et elle commençait à se sentir un peu mal à l’aise face à la rapidité avec laquelle tout évoluait».

Le sexagénaire, entré au Guiness World Record en juin dernier grâce à une cascade réalisée par lui-même dans le film «Mission : Impossible - The Final Reckoning», faisait preuve d’attention avec la Cubaine selon leur proche, lui offrant fleurs, livres, bijoux et vêtements de créateurs, en plus de la possibilité de voyager à sa guise.

Malgré la rupture, les comédiens «veulent rester amis»

Une relation en apparence idéale, à laquelle Ana de Armas a tout de même décidé «de mettre un frein». En effet, la tête d'affiche de «Ballerina» serait «très occupée» par son travail, notamment par «un nouveau projet» qui lui prendrait beaucoup de temps. Cependant, les ex-tourtereaux assument leur «connexion» et, même si la trentenaire «avait besoin de prendre du recul», les deux stars «veulent rester amies».

Leur histoire d’amour a débuté lors des répétitions pour les scènes sous-marines de leur thriller «Deeper», dont le tournage est actuellement en pause. «Ils ont passé chaque jour ensemble à se préparer et à s’entraîner pour les séquences sous-marines intenses», a expliqué le proche du couple à US Weekly. «Cela a commencé par un profond respect professionnel, puis le feu a pris. Tom était complètement captivé par Ana», s'est-il souvenu. De son côté, la Cubaine «appréciait la compagnie [de Tom Cruise] sur le plan personnel. Il lui était agréable d’être avec lui. L’une des choses qui l’attirait le plus chez lui était qu’il la soutenait et soutenait tout ce qu’elle voulait faire».

La star de «Mission : Impossible» et la comédienne de 37 ans étaient aperçus pour la première fois ensemble en février dernier, à Londres. Après avoir dîné dans le quartier de Soho lors du week-end de la Saint-Valentin, le couple posait pour des photos avec des admirateurs croisés dans la rue, avant de repartir ensemble en voiture. En avril, Tom Cruise emmenait Ana de Armas et ses deux chiens en hélicoptère à Londres, la veille du 37e anniversaire de l'actrice. En août, alors qu’Oasis investissait le mythique Stade Wembley à Londres, le couple était aperçu en train de chanter dans la foule.

Si Tom Cruise était «vraiment amoureux» de Ana de Armas, cette dernière était «plus prudente» à propos de cette romance naissante, cherchant à «prendre vraiment son temps». Résignée à ne pas bouleverser sa vie privée, le statut de superstar du sexagénaire était l’une des raisons pour lesquelles son ex-partenaire n’était «pas sûre» que leur relation puisse se transformer en une romance à long terme.