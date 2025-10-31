L'acteur Jesse Eisenberg révèle qu'il va donner un rein à un inconnu

La star de «The Social Network» Jesse Eisenberg, a annoncé en direct à la télévision qu’il allait faire don d’un rein à un inconnu. L’intervention est d'ores et déjà prévue, a-t-il dit avant d'expliquer en détail le processus.

Une décision remarquable. Jesse Eisenberg, 42 ans, a annoncé dans l'émission Today de ce 30 octobre qu’allait prochainement faire don d’un rein à un inconnu. «Je vais donner un rein dans six semaines», a-t-il déclaré. «C'est vrai», a-t-il ajouté alors qu’il était questionné sur son soutien indéfectible aux campagne de don du sang, auquel il se prête volontiers lui-même chaque année.

Interrogé sur les raisons de sa décision, l'acteur nommé aux Oscars a déclaré : «Je ne sais pas pourquoi. J'ai attrapé le virus du don de sang. Je vais faire un don altruiste mi-décembre. J'ai tellement hâte de le faire».

Pour lui, «une évidence»

Dans une autre interview pour le site de Today, Jesse Eisenberg a expliqué plus en détail les raisons pour lesquelles il allait donner un rein à un inconnu, espérant que son initiative inspirera d'autres personnes. «C’est pratiquement sans risque et tellement nécessaire», a-t-il déclaré. «Je pense que les gens se rendront compte que c’est une évidence, s’ils ont le temps et l’envie», a ajouté le comédien.

Selon le site américain RWJ Barnabas Health cité par Today, ce type de don d’organe consiste à donner un rein à une personne atteinte d'insuffisance rénale terminale, sans la connaître. Les donneurs sont dits «non apparentées», car il ne s'agit pas d'un rein destiné à un membre de leur famille, un ami ou une connaissance personnelle en particulier.

«Imaginons que la personne X ait besoin d'un rein à Kansas City, et que son enfant, ou la personne qui devait lui faire le don, ne soit pas compatible pour une raison ou une autre, mais que je le sois», a commencé par expliquer l’acteur en détaillant le processus. «Cette personne peut tout de même recevoir mon rein, et j'espère que son enfant fera à son tour un don, n'est-ce pas ? Le rein est ensuite déposé dans une banque de reins où cette personne pourra trouver un receveur compatible, mais cela ne fonctionne que s'il existe un "donneur altruiste"».

Un projet de longue date

Jesse Eisenberg a en outre confié à Today.com avoir eu l'idée de ce don il y a une dizaine d'années et avoir contacté une organisation qui n'a jamais donné suite. Récemment, c’est à une amie médecin qu’il a fait part de son désir de faire un don, et celle-ci lui a suggéré de se tourner vers l’organisation NYU Langone Health à New York.

Lors de son passage dans l'émission, Jesse Eisenberg a, tout à fait par ailleurs, également expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas reprendre le rôle de Mark Zuckerberg, qu'il tenait dans le film de «The Social Network» sorti en 2010 dans la suite intitulée «The Social Reckoning». «Quand on incarne un personnage, on a l’impression, vous savez, qu’à un moment donné, on est devenu quelqu’un d’autre», a-t-il d'abord confié sans donner plus de précision.

«Mais c'est un film vraiment formidable, a-t-il tenu à souligner. Je suis ami avec Aaron Sorkin, qui a écrit et réalise ce film, et toutes les raisons pour lesquelles je n'y figure pas n'ont absolument rien à voir avec sa qualité exceptionnelle», a ajouté l'acteur récemment vu dans «Primitifs» et «A Real Pain» et prochainement à l'affiche d'«Insaisissables 3» qui sort ce 12 novembre au cinéma.