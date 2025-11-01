Halloween 2025 : les déguisements les plus fous des stars

Comme tous les 31 octobre, les célébrités enfilent des déguisements de toute sorte : sexys, effrayants, design, ou encore des hommages à de grandes stars disparues. Cette année, la cuvée est particulièrement impressionnante par sa créativité et sa réalisation.

Un bonbon ou un sort ? La fête d’Halloween est l’occasion parfaite pour se déguiser, des modestes sorcières aux tenues extravagantes en hommage... Les célébrités se donnent du mal pour dénicher le meilleur costume pour la fête des morts.

Heidi Klum

La papesse d’Halloween a encore frappé. Après le ver géant, E.T. ou encore la princesse Fiona, Heidi Klum s’est présentée sur le tapis rouge de sa propre soirée d’Halloween en Méduse. Accompagnée de son mari, Tom Kaulitz déguisé en Persée statufié, le mannequin a largement honoré sa réputation de reine d’Halloween.

Jeremstar

Depuis quelques années, l’influenceur Jeremstar organise lui aussi sa propre soirée d’Halloween. Cette année, lui et ses invités ont investi le palais Bénédictine à Fécamp (Seine-Maritime). En grand hôte, il s’est effacé pour incarner la Bête issue du film Disney La Belle et la Bête. Le déguisement est hors norme et pourrait largement sortir tout droit de l’interprétation de Jean Cocteau de 1946.

Lisa

La star des Blackpink a, elle aussi, largement fait parler d’elle. La chanteuse thaïlandaise s’est déguisée en Jibaro, personnage de la série Love, Death and Robots. Grande prêtresse qui sème la zizanie entre deux clans en les manipulant jusqu’à ce qu’ils s’entretuent, l’interprétation de Lisa est marquante par les détails de son costume. Certains internautes l’ont même élue reine d’Halloween.

Iris Mittenaere

L’ancienne Miss Univers s’est aussi fait remarquer à la soirée Instagram Halloween Party. Iris Mittenaere a pris les traits de Madame Grinch. Remis au goût du jour dans une allure plus sexy, la jeune femme, toute peinte en vert, semble ravie d’interpréter l’un des personnages de son film préféré.

Mariah Carey

Alors que l’heure de Mariah Carey a sonné, annonçant enfin le retour de son tube planétaire «All I Want for Christmas Is You», la chanteuse était ce vendredi au Japon. Sur Instagram, elle a publié plusieurs images d’elle déguisée en Lolita, un style vestimentaire nippon inspiré des poupées victoriennes, empreint de modestie et de pudeur.

Nabilla et Thomas

Le couple star de la télé-réalité a réalisé une série de photos reprenant des scènes du mythique film Scarface. Nabilla interprétant Elvira Hancock tandis que Thomas devenait Tony Montana. Au bord de la piscine ou arborant les mêmes tenues que dans le long métrage, le couple a revisité et s’est approprié un mastodonte de l’industrie cinématographique.

Meghan Thee Stallion

La rappeuse américaine a incarné Drolta de la série animée Castlevania, inspirée par la série de jeux vidéo japonais éponyme. À la soirée d’Heidi Klum, Meghan Thee Stallion a fait forte impression avec son cosplay plus que réussi.

Eboni

La finaliste de la Star Academy s’est déguisée en reine des araignées pour la soirée d’Halloween organisée par Instagram. Eboni a opté pour un maquillage d’horreur, reprenant les traits des araignées avec des dents, mais aussi des yeux ajoutés sur son crâne. Sa présence n’est pas passée inaperçue grâce à son déguisement hors du commun et sa parfaite exécution.

Sabrina Carpenter

Tandis que la chanteuse poursuit sa tournée mondiale Short’n Sweet Tour, elle célébrait Halloween à New York pour sa quatrième date au Madisson Square Garden. De Wonder Woman à une citrouille en passant par Barbie, l’iconique bustier se décline en de nombreux déguisements pour la star.

Jack Blues Bieber

Mention spéciale pour le fils de Justin et Hailey Bieber. Jack Blues Bieber a fêté son deuxième Halloween déguisé comme son papa. En effet, le bébé a repris les vêtements que portait Justin Bieber lors de sa tournée My World. Il arborait un jean et une veste en jean blancs ainsi qu’un sweat et des chaussures violets.