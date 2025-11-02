Prince Andrew : un courrier destiné à Jeffrey Epstein refait surface et accable le frère du roi Charles III

Deux jours après la perte de son titre de prince, Andrew, le frère du roi Charles III, se retrouve accablé par la révélation de sa correspondance avec Jeffrey Epstein en avril 2010, quelques mois seulement après la sortie de prison du prédateur sexuel en 2009.

La chute est vertigineuse. Deux jours seulement après la perte de son titre de prince sur décision de son frère, le roi Charles III, Andrew Mountbatten Windsor se retrouve une nouvelle fois à la Une de l’actualité après la révélation de sa correspondance par courriel avec Jeffrey Epstein quelques mois après la sortie de prison du prédateur sexuel en juillet 2009.

Un échange révélé vendredi dernier dans le cadre du procès datant de 2023 opposant les Îles Vierges des États-Unis à JP Morgan à propos des liens de la banque d’investissement avec l’ancien financier, relayé par le site britannique The Guardian. Le 15 avril 2010, Jeffrey Epstein avait ainsi fait suivre un mail à Andrew Mountbatten Windsor lui suggérant de rencontrer le banquier américain Jes Staley – qui a été banni à vie du secteur bancaire britannique en juin dernier pour avoir menti sur la véritable nature de ses relations avec Jeffrey Epstein aux autorités financières – à Londres quelques jours plus tard.

Andrew Mountbatten Windsor lui a répondu qu’il ne serait pas au Royaume-Uni à la date voulue, mais qu’il essaierait de «passer» à New York plus tard dans l’année. «Je vais voir si je peux prendre quelques jours avant l’été. Ce serait bien de se voir en personne», peut-on lire dans le courriel de l’ancien prince. Le frère du roi Charles III et Jeffrey Epstein seront photographiés ensemble, dans les allées de Central Park, en décembre 2010. Une rencontre qui, selon les propos d’Andrew Mountbatten Windsor lors de sa célèbre interview avec la BBC de 2019, avait pour objectif de mettre fin à leur amitié. Il avait lui-même concédé que ce fut «une mauvaise décision» de sa part.

En janvier dernier, d’autres échanges de courriels entre les deux hommes étaient toutefois venus mettre à mal sa version de l’histoire. Notamment un mail envoyé par «un membre de la famille royale britannique», identifié comme le duc d’York, à Jeffrey Epstein datant de février 2011 dans lequel on pouvait lire : «Gardons un contact proche et nous pourrons jouer à nouveau très bientôt !!!». À noter que, dans le cadre du procès entre les Îles Vierges des États-Unis et JP Morgan, les documents révèlent que la banque d’investissement avait alerté les autorités américaines sur des sommes de plus d’un milliard de dollars liées à Jeffrey Epstein soupçonnées d’être en lien avec un potentiel trafic d’êtres humains.