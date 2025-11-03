A$AP Rocky semble répondre aux rumeurs selon lesquelles lui et Rihanna se seraient mariés

Un mois après avoir laissé entendre qu'ils allaient se marier, le rappeur A$AP Rocky s’est présenté comme l'«époux» de Rihanna, laissant penser que la cérémonie a déjà bel et bien eu lieu.

A$AP Rocky s'est décrit comme un «mari aimant» pour Rihanna dans une interview accordée au magazine Perfect et publiée récemment. Le rappeur semble avoir ainsi répondu aux rumeurs selon lesquelles lui et la chanteuse se seraient mariés en secret. D’habitude discret, l’artiste de 36 ans a accepté d’évoquer sa vie de famille avec la star de 37 ans et leurs trois enfants, RZA, 3 ans, Riot, 2 ans, et Rocki, âgée d'un mois.

«Être père, compagnon et époux aimant au sein de ma famille, c’est ce qui me rend vraiment, vraiment heureux», a-t-il déclaré. «J’espère que ça ne sonne pas cliché, et je détesterais que ce soit le cas, car c’est vraiment ce qui me motive : pouvoir m’exprimer de façon créative, être un père de famille et être un artisan. (...) Peu importe le rôle que j’occupe, l’important c’est de pouvoir me donner à fond et de faire ces choses», a-t-il poursuivi.

La chanteuse est «l'amour de (sa) vie»

Interrogé il y a un mois par le magazine Elle, A$AP Rocky avait refusé de confirmer si oui ou non lui et Rihanna s’étaient mariés, confiant avec malice à la journaliste : «Comment savez-vous que je ne suis pas déjà marié ?». Avant d'ajouter en riant : «Je ne le confirmerai pas».

En novembre 2020, le magazine People avait annoncé que Rihanna et A$AP Rocky, collaborateurs depuis plusieurs années, étaient désormais en couple. En juin 2021, dans GQ, le rappeur avait qualifié sa compagne d'«amour de (sa) vie». Les rumeurs d'union entre les deux stars vont bon train depuis depuis mars dernier. L'interprète d'«Umbrella» avait alors été vue avec un énorme diamant au doigt ce qui avait été perçu pour les fans comme le symbole de ses fiançailles.