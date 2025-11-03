«Aujourd’hui, je suis lucide et guidée par la foi» : la chanteuse Jessica Simpson évoque son combat contre l’alcool

Sobre depuis huit ans, Jessica Simpson s'est confiée sur son combat victorieux contre l'alcoolisme. Maman de trois enfants, la chanteuse américaine a publié une touchante publication sur son compte Instagram.

Le 1er novembre 2017, Jessica Simpson prenait une décision radicale et courageuse : arrêter de boire. Cela fait donc huit ans que la star américaine ne consomme plus une goutte d’alcool et a repris le contrôle de sa vie. À l’occasion de cet anniversaire symbolique, l’interprète de «I Wanna Love You Forever» a pris la plume sur son compte Instagram.

«Il y a huit ans jour pour jour, j’ai fait le choix d’affronter, de confesser et de laisser partir les aspects de ma vie qui me sabotaient. Cette décision m’a permis de vivre pleinement, en accord avec le dessein que Dieu a pour moi», peut-on lire dans sa publication touchante et sincère.

«L’alcool avait étouffé mon intuition»

«L’alcool avait étouffé mon intuition, bloqué mes rêves et nourri mes peurs les plus profondes. Aujourd’hui, je suis lucide. Aujourd’hui, je suis guidée par la foi. La peur et la foi sont toutes deux invisibles, mais on les ressent puissamment. Je suis reconnaissante d’avoir choisi la foi. Ce n’est pas dans la lutte que j’ai trouvé ma force, mais dans l’abandon», a poursuivi l’artiste de 45 ans, qui n’a jamais caché son ancienne addiction.

Maman de trois ans, Maxwell (13 ans), Ace (12 ans), et Birdie (6 ans), fruits de ses anciens amours avec le joueur de football américain Eric Johnson, Jessica Simpson a eu un véritable déclic le lendemain d’Halloween, après avoir réalisé qu’elle n’avait pas pu s'occuper de ses enfants à cause de son état. «Honnêtement, je serais incapable de vous dire qui a préparé leurs déguisements», avait-elle confié en 2020 dans une interview accordée à l'émission «Today».

«J’étais totalement perdue, je ne pensais qu’à aller me coucher. Je ne les ai même pas accompagnés pour faire la tournée des bonbons. Je n’étais pas là pour ma famille. J’ai juste pris une photo, donnant au monde l’illusion que tout allait bien, alors que c’était faux», avait raconté Jessica Simpson.