Britney Spears : le compte Instagram de la chanteuse a été supprimé

Le compte Instagram de Britney Spears n’est plus accessible depuis ce dimanche. Cette suppression survient alors que la star fait face à de nouvelles accusations de la part de son ex-mari, Kevin Federline.

Britney Spears semble avoir délibérément supprimé son compte Instagram, suivi par des dizaines de millions de followers. Le profil de la pop star américaine n’est plus accessible depuis ce dimanche. Pour l’heure, on ignore précisément les raisons de cette suppression. Elle intervient cependant dans un contexte particulièrement tendu entre Britney Spears et son ex-mari, Kevin Federline, qui se sont mariés en 2004, avant de divorcer deux ans plus tard.

Dans une autobiographie récemment parue, intitulée «You Thought You Knew» («Vous pensiez savoir»), l’ancien danseur a en effet formulé de graves accusations au sujet de la chanteuse, notamment sur son rôle de mère et sa relation avec leurs deux fils, Sean Preston et Jayden, aujourd’hui âgés de 19 et 20 ans. D’après Kevin Federline, il est arrivé que leurs enfants se soient réveillés en pleine nuit, découvrant leur mère en train de les observer «avec un couteau à la main».

Il a également évoqué l’état mental de son ex-femme, affirmant que «le chronomètre est en marche, et on s’approche du point de non-retour. Quelque chose de grave risque de se produire si rien ne change, et ma plus grande peur est que nos fils se retrouvent à payer les pots cassés», écrit-il.

du contenu inquiétant

Des propos qui ont rapidement fait réagir Britney Spears. «La manipulation constante de mon ancien mari est extrêmement blessante et épuisante. J’ai toujours demandé et réclamé à cor et à cri d’avoir un lien avec mes garçons.», avait-t-elle notamment affirmé dans un long message Instagram, désormais inaccessible. Dans cette publication, l’interprète de «Toxic» dénonçait également la tentative de Kevin Federline de se faire de l’argent sur son dos à travers la parution de cet ouvrage.

Quelques jours avant la suppression - la suspension ou la désactivation temporaire - de son compte Instagram, Britney Spears, 43 ans, avait déjà suscité l’inquiétude de ses fans en postant du contenu pour le moins troublant, rappelle le «Daily Mail». Dans l’une de ses dernières vidéos, elle apparaissait désorientée, les larmes aux yeux, avec de gros hématomes sur le bras, qu’elle attribuait à une chute dans les escaliers.