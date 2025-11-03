Jennifer Aniston officialise enfin sa relation avec Jim Curtis

Jennifer Aniston et Jim Curtis ont (enfin) officialisé leur relation avec une photo d’eux enlacés. Un cliché posté par l’actrice sur Instagram ce dimanche.

Plus de doute possible désormais. Jennifer Aniston a ce week-end officialisé sa relation avec Jim Curtis en souhaitant un joyeux anniversaire à ce dernier sur les réseaux sociaux.

En légende d'une adorable photo en noir et blanc où on la voit enlaçant son amoureux, l'actrice de 56 ans a écrit : «Joyeux anniversaire mon amour. Je te chéris». La star de «Friends» a également ajouté un emoji cœur rouge.

Cette officialisation survient deux mois après que l’homme de 49 ans est apparu sur des photos de vacances publiées par la star sur Instagram. Sans avoir précisé son statut, l’hypnotiseur y contemplait le coucher de soleil sur la plage, dos à l'objectif.

«Des amis communs»

La relation entre Jennifer Aniston et Jim Curtis, lesquels se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs, selon une source à Us Weekly, avait pour la première fois fait les gros titres en juillet dernier. Ils avaient en effet été aperçus dans un hôtel à Big Sur, en Californie. Une source avait alors confié à Page Six qu'ils étaient apparus «blottis l'un contre l'autre» lors d'un dîner. Le couple avait de nouveau été photographié à Majorque, au côté de Jason Bateman, ami de longue date de l’actrice, comme l'a rapporté le Daily Mail, photos à l’appui.

Avant sa relation avec Jim Curtis, Jennifer Aniston a été mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005, puis à Justin Theroux de 2015 à 2018. «Pionnier du bien-être, auteur et coach», comme il se définit sur son site officiel, Jim Curtis a lui aussi déjà été marié une fois. People fait savoir qu’il partage un fils avec son ex-femme.