Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Jennifer Aniston officialise enfin sa relation avec Jim Curtis

La relation entre Jennifer Aniston et Jim Curtis avait pour la première fois fait les gros titres en juillet dernier. [Capture Instagram @jenniferaniston]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jennifer Aniston et Jim Curtis ont (enfin) officialisé leur relation avec une photo d’eux enlacés. Un cliché posté par l’actrice sur Instagram ce dimanche.

Plus de doute possible désormais. Jennifer Aniston a ce week-end officialisé sa relation avec Jim Curtis en souhaitant un joyeux anniversaire à ce dernier sur les réseaux sociaux.

En légende d'une adorable photo en noir et blanc où on la voit enlaçant son amoureux, l'actrice de 56 ans a écrit : «Joyeux anniversaire mon amour. Je te chéris». La star de «Friends» a également ajouté un emoji cœur rouge.

Cette officialisation survient deux mois après que l’homme de 49 ans est apparu sur des photos de vacances publiées par la star sur Instagram. Sans avoir précisé son statut, l’hypnotiseur y contemplait le coucher de soleil sur la plage, dos à l'objectif. 

«Des amis communs»

La relation entre Jennifer Aniston et Jim Curtis, lesquels se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs, selon une source à Us Weekly, avait pour la première fois fait les gros titres en juillet dernier. Ils avaient en effet été aperçus dans un hôtel à Big Sur, en Californie. Une source avait alors confié à Page Six qu'ils étaient apparus «blottis l'un contre l'autre» lors d'un dîner. Le couple avait de nouveau été photographié à Majorque, au côté de Jason Bateman, ami de longue date de l’actrice, comme l'a rapporté le Daily Mail, photos à l’appui. 

Sur le même sujet «J'ai essayé de fonder une famille» : Jennifer Aniston revient sur son combat pour avoir un enfant Lire

Avant sa relation avec Jim Curtis, Jennifer Aniston a été mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005, puis à Justin Theroux de 2015 à 2018. «Pionnier du bien-être, auteur et coach», comme il se définit sur son site officiel, Jim Curtis a lui aussi déjà été marié une fois. People fait savoir qu’il partage un fils avec son ex-femme. 

PeopleJennifer AnistonFriends

À suivre aussi

Britney Spears : le compte Instagram de la chanteuse a été supprimé
«Aujourd’hui, je suis lucide et guidée par la foi» : la chanteuse Jessica Simpson évoque son combat contre l’alcool
Prince Andrew : un courrier destiné à Jeffrey Epstein refait surface et accable le frère du roi Charles III

Ailleurs sur le web

Dernières actualités