La vidéo de Meghan Markle célébrant la victoire des Dodgers agacent les internautes

Meghan Markle a partagé une vidéo la montrant célébrant la victoire des Dodgers aux World Series le 1er novembre dernier. De nombreux internautes qui ont commenté la séquence, ont fait part de leur agacement.

La séquence irrite la Toile depuis le samedi 1er novembre. Une vidéo mise en ligne sur Instagram par Meghan Markle, dans laquelle on la voit célébrant la victoire des Dodgers de Los Angeles aux World Series le soir même, est qualifiée d'«exaspérante» par de nombreux internautes.

On y voit la femme du prince Harry poussant des cris de joie avant de courir vers son époux allongé dans un fauteuil inclinable. Après s'être penchée pour l'embrasser et le serrer dans ses bras, elle continue de célébrer le moment en sautant sur place et en prenant dans ses bras son amie, Kelly McKee Zajfen. «Oh mon Dieu !», s’écrit-elle encore pour manifester son émotion.

De nombreux commentaires laissent entendre que les internautes ne croient pas vraiment en cette démonstration de joie, qu'ils estiment «surjouée». «C'est agaçant à voir. Tellement faux», a notamment commenté un internaute sur X.

Pour certains, il ne fait aucun doute que la séquence a été mise en scène, puisque «la caméra était parfaitement placée pour tout filmer.» «C'est le comble du ridicule», commente encore une autre internaute.

Harry gêné ?

Dans la vidéo, tandis que Meghan Markle saute de joie, son époux le prince Harry reste lui quasiment impassible. Si certains assimilent ce comportement à un agacement qui serait suscité par l’«exubérance» de son épouse, d’autres ont une explication plus «sportive».

Meghan Markle celebrated the Dodgers’ World Series win from her home’s theater room alongside husband Prince Harry and a friend. Here’s a clip from the winning moment, shared to her Instagram Stories! pic.twitter.com/9gEcKcQEZL — JustJared.com (@JustJared) November 2, 2025

Kelly McKee Zajfen, qui a regardé le match avec eux, a en effet expliqué que si son amie Meghan Markle avait de quoi se réjouir en tant que fan des Dodgers, le prince Harry lui était déçu par la défaite des Blue Jays de Toronto : «Meilleur match de tous les temps !!! Désolée H, ton équipe n'a pas gagné, mais la mienne, si ! @dodgers JE VOUS AIME !!!!», a-t-elle commenté.