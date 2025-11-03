Millie Bobby Brown aurait accusé sa co-star dans «Stranger Things», David Harbour, d'intimidation et de harcèlement

Millie Bobby Brown aurait déposé une plainte contre David Harbour pour harcèlement et intimidation avant le tournage de la dernière saison de «Stranger Things».

Les tensions seraient vives mais auraient été jusque-là gardées secrètes. Une source du Daily Mail affirme, dans un article publié ce lundi 3 novembre, que Millie Bobby Brown, 21 ans, s’est plainte du comportement de sa co-star dans «Stranger Things», David Harbour, avant le tournage de la cinquième et dernière saison qui a eu lieu au cours de l’année 2024. Dans la série de Netflix, l’acteur de 50 ans incarne Jim Hopper, la figure paternelle d' Eleven/Jane Hopper, le personnage joué par Millie Bobby Brown.

Le Daily Mail rapporte que l’actrice a déposé une plainte en interne contenant «des pages et des pages» de doléances à l’encontre de son partenaire de jeu, l'accusant en particulier de harcèlement et d'intimidation. «Millie Bobby Brown a déposé une plainte pour harcèlement et intimidation avant le début du tournage de la dernière saison. Les accusations étaient très nombreuses et l'enquête a duré des mois», a confié l’indiscret.

Toujours selon le Daily Mail, Millie Bobby Brown aurait tourné le dernier épisode de la prochaine saison de «Stranger Things» accompagnée d’un représentant sur le plateau. Une enquête interne aurait été menée, mais les conclusions n’auraient pas encore été livrées. Il est précisé néanmoins que les plaintes ne pointaient pas du doigt un comportement de nature sexuelle inapproprié.

David Harbour déjà dans le collimateur de son ex

La publication de l'article du Daily Mail intervient quelques semaines seulement avant la mise en ligne des premiers épisodes de la très attendue ultime saison de «Stranger Things», dont une nouvelle bande annonce a récemment été dévoilée.

Elle intervient également quelques jours seulement après la sortie de «West End Girl», nouvel album de Lily Allen, l'ex-femme de David Harbour, qui contient de nombreuses accusations à son encontre dont des soupçons d’infidélité.