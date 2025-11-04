David Beckham officiellement fait chevalier par Charles III

La star du football David Beckham a été formellement décoré par Charles III ce mardi lors d'une cérémonie organisée au château de Windsor.

«C’est vraiment un grand moment», a déclaré la star du football. Officiellement chevalier depuis juin dernier pour ses services dans les domaines du sport et de la philanthropie, David Beckham - qu’il faut désormais appeler «Sir» et son épouse «Lady» - a ce mardi été décoré mardi par le roi Charles III en personne lors d'une cérémonie au château de Windsor.

Il s’est avancé devant le souverain, qui l'a adoubé en tapotant ses épaules d'une épée de cérémonie. Les deux hommes, qui semblaient tous les deux ravis, ont ensuite échangé quelques mots. «Pour un jeune des quartiers est de Londres, être ici au château de Windsor, honoré par sa Majesté le roi - la plus importante et plus respectée des institutions au monde - c'est vraiment un grand moment», a déclaré la légende du football anglais aux médias après la cérémonie selon les propos rapportés par l’AFP. David Beckham était accompagné par sa femme, ainsi que ses parents, Ted Beckham et Sandra West.

A propos de la tenue arborée par son époux pour ce moment solennel - un costume trois-pièces gris avec queue de pie et cravate assortie - son épouse la créatrice de mode Victoria Beckham a déclaré à l'agence Press Association qu’elle lui avait été inspirée par le roi. «Il est un peu l'homme le plus élégant que je connaisse, il a inspiré plusieurs de mes tenues et clairement inspiré celle-ci», a-t-elle indiqué.

Lorsque la nomination de David Beckham avait été confirmée en juin dernier, l’ancienne Spice Girls avait partagé sa fierté dans un message enthousiaste sur les réseaux sociaux : «Tu as toujours été mon chevalier servant, et maintenant c’est officiel. Sir David Beckham ! Quel honneur ! Je suis si fière de toi !»

Sir David, 50 ans, a été anobli pour ses services rendus au sport et à des organisations caritatives.

Nommé ambassadeur de la Fondation du roi, l’ancien international anglais officie comme ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF depuis vingt ans et a notamment mené des campagnes pour Malaria No More, une organisation œuvrant à l'éradication du paludisme.