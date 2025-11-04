L'acteur Jonathan Bailey élu l'homme le plus sexy du monde 2025

Le comédien britannique Jonathan Bailey, 37 ans, a été désigné comme étant l’homme le plus sexy l’année 2025 par le magazine américain PEOPLE. Il succède à l’acteur John Kasinski au palmarès de ce prix qui fête son 40e anniversaire.

Au sommet de l’échelle. L’acteur britannique Jonathan Bailey, aperçu dans la série «La chronique des Bridgerton» et plus récemment dans «Jurassic World : Renaissance», a été désigné comme l’homme le plus sexy de l’année 2025 par le magazine américain PEOPLE. Une nomination officialisée dans l’émission américaine «The Tonight Show with Jimmy Fallon» dans la nuit du 3 au 4 novembre.

«C’est l’honneur d’une vie. Et je veux le dire Jimmy, merci d’avoir refusé le prix afin que je puisse me présenter devant vous aujourd’hui», a-t-il lancé avec humour, avant que l’animateur Jimmy Fallon ne dévoile les deux couvertures du magazine avec le comédien de 37 ans en Une. À noter que le prix de l’homme le plus sexy de l’année fête cette année son 40e anniversaire.

Le premier lauréat à recevoir cette distinction, lancée en 1985, a été l’acteur Mel Gibson. L’an dernier, c’est John Kasinski (The Office, Sans un bruit, Jack Ryan) qui avait hérité du prix. Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan ou encore le musicien John Legend font partis des récents lauréats.