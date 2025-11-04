L'actrice Diane Ladd, mère de Laura Dern, est décédée

Diane Ladd, actrice nommée aux Oscars pour son rôle dans «Alice n'habite plus ici» et mère de Laura Dern, est décédée lundi 3 novembre à l'âge de 89 ans.

Hollywood est en deuil. Diane Ladd, l'actrice nommée aux Oscars pour ses interprétations passionnées dans «Alice n'habite plus ici» de Martin Scorsese, «Sailor et Lula» de David Lynch et «Rambling Rose» de Martha Coolidge, est décédée ce 3 novembre. Elle avait 89 ans.

«Mon héroïne extraordinaire et ma mère, un don inestimable, s'est éteinte ce matin à mes côtés, chez elle à Ojai, en Californie», a déclaré sa fille, l'actrice oscarisée Laura Dern, dans un communiqué transmis notamment au Hollywood Reporter. «Elle était la fille, la mère, la grand-mère, l'actrice, l'artiste et l'âme la plus merveilleuse qui soit, une âme d'une compassion exceptionnelle. Nous avons eu la chance inouïe de l'avoir. Elle repose désormais en paix auprès des anges.»

Née le 29 novembre 1935, à Laurel, dans le Mississippi et cousine germaine de Tennessee Williams, Diane Ladd avait commencé sa carrière au théâtre avant de percer au cinéma où elle est apparue dans des dizaines de films, notamment en 2022 dans le film «Gigi & Nate». Elle a également joué fréquemment dans des séries télévisées.

Très proche de sa fille

Diane Ladd a été mariée à l'acteur Bruce Dern entre 1960 et 1969 avec qui elle a eu deux filles, Diane, victime à 18 mois d'une noyade accidentelle, et Laura, née en 1967.

L’actrice était très proche de cette dernière, et elles ont partagé l'écran à de nombreuses reprises, en particulier dans le film de David Lynch, «Sailor et Lula», mais aussi dans la série HBO «Enlightened». Elles seront d'ailleurs à jamais le premier duo mère-fille à être nommé aux Oscars pour le même film («Rambling Rose»).

En 2023, elles avaient écrit ensemble un livre intitulé «Honey, Baby, Mine : A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love». Diane Ladd avait confié à CBS qu'elle avait initialement dissuadé sa fille de devenir actrice. «Elle n'avait que 11 ans, et je lui ai dit : "Ne sois pas actrice. Sois médecin, sois avocate», avait-elle raconté. «Personne ne se soucie de savoir si tu prends du poids ou si ton menton se soulève quand tu pleures si tu es médecin. On veut juste que tu sois la meilleure possible. Mais une actrice ? Là, ils y font attention, attention, attention, attention.»

Martin Scorsese et Nancy Sinatra lui rendent hommage

Le cinéaste Martin Scorsese, qui l’avait dirigée dans «Alice n’habite plus ici» a été parmi les premiers à lui rendre hommage. J'ai tellement de bons souvenirs du tournage (...) et mes expériences avec Diane comptent parmi les meilleures», a-t-il confié. «Je trouvais essentiel que le film laisse les acteurs s'approprier leurs personnages, et quelle expérience ce fut de voir Diane donner vie au personnage de Flo et en faire quelque chose de si vivant, de si drôle et de si vibrant !»

Il a ajouté : «Diane était une formidable actrice d'improvisation — une question de technique et de discipline, mais surtout d'instinct et de talent artistique — et elle possédait tout cela.» «On le ressent vraiment dans la scène où elle prend un bain de soleil avec Ellen (Burstyn), l'une des meilleures scènes du film.» «J’ai adoré travailler avec Diane, une artiste vraiment remarquable, et j'aurais aimé que nous puissions retravailler ensemble.»

Love Diane Ladd and Ellen Burstyn each separately talking about this scene where their characters become friends, Ladd calls it her favorite scene of her career!!! pic.twitter.com/oVchnllb0I — christian (@speederaserhead) October 29, 2023

Nancy Sinatra a partagé un message touchant sur les réseaux sociaux, qualifiant la regrettée star d'une de ses «amies les plus intimes, les plus anciennes et les plus chères».

Elle a ajouté : «Nous avons partagé la joie d'avoir nos enfants, le tournage de notre film, et nous avons beaucoup grandi ensemble. Ce fut une aventure intense et pleine d'émotions. C'était une femme formidable, une amie formidable et une excellente écrivaine. Elle va terriblement me manquer, et oui, avec joie aussi.»

Son ancien mari, l’acteur Bruce Dern, 89 ans, lui a rendu hommage en ces mots, selon les propos rapportés par Variety : «Diane était une actrice formidable, un véritable trésor caché jusqu'à sa rencontre avec David Lynch. Lorsqu'il lui confia le rôle de la mère de Laura dans 'Sailor et Lula', le monde entier a enfin reconnu son talent. Son engagement pendant des décennies au sein du conseil d'administration de la SAG (l'ancien syndicat des acteurs) a été précieux, apportant le point de vue d'une véritable actrice. Elle a vécu une belle vie. Elle avait une vision réaliste des choses. Elle était une excellente collègue pour ses partenaires. Elle était drôle, intelligente et pleine de grâce. Mais surtout, elle a été une mère merveilleuse pour notre incroyable fille prodige. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant.»