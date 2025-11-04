Saulo Jennings : pourquoi le chef brésilien a-t-il refusé de cuisiner vegan pour le prince William ?

Saulo Jennings, ambassadeur gastronomique de l’ONU et fervent défenseur de la cuisine amazonienne, a catégoriquement refusé de préparer un dîner vegan pour une cérémonie en présence du prince William à Rio de Janeiro. Il explique ce qui a motivé son refus.

Pas question de renier ses convictions. A la question de l’AFP de savoir pourquoi il avait refusé de cuisiner pour le prince William et 700 invités lors de la cérémonie des Earthshot Awards, dédiée à la cause environnementale, qui se tient ce mercredi à Rio (Brésil), Saulo Jennings, chef cuisinier de 47 ans originaire d’Amazonie s'en est expliqué.

«On m'a demandé de créer un menu 100% vegan, et je ne me sentais pas à l'aise car mon travail consiste précisément à montrer que l'Amazonie est durable, et cela inclut le poisson. J'ai même suggéré de faire un menu amazonien avec principalement des plats à base de légumes, mais incluant également du poisson issu de la pêche durable, mais cela n'a finalement pas été accepté. Autant que je sache, ce n'était pas une exigence de la famille royale.», a-t-il répondu.

Relation avec la nourriture ancestrale

Nommé ambassadeur gastronomique de l'ONU en 2024, et à la tête de six restaurants, le Brésilien est un chef réputé. C’est d’ailleurs lui qui sera chargé de mettre en valeur les ingrédients provenant de la plus grande forêt tropicale de la planète dans la ville amazonienne de Belem, lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui précédera la COP30, conférence des Nations unies sur le climat.

«En Amazonie, on est vegan, végétarien ou carnivore sans y penser. Nous mangeons ce que la forêt nous offre. Cette relation avec la nourriture est ancestrale.», indique le chef qui a dû batailler pour que certains ingrédients ou plats traditionnels d'Amazonie, comme l'açaï, le ragoût indigène de maniçoba ou la soupe tacaca - initialement proscrits du menu de la COP30 par crainte de contamination - soient finalement bien au menu.

«J’ai été le premier à remettre cela en question, y compris auprès du ministre brésilien du Tourisme, et nous avons pu rectifier le tir. Ce serait absurde que le monde entier vienne voir l'Amazonie et que nous ne puissions pas servir notre propre nourriture».

«Le manioc (y) aura une place de choix en tant que «base de tout et symbole de notre identité», s’enthousiasme Saulo Jennings, avant d’ajouter : «J'aime aussi travailler avec les noix du Brésil, le jambu (une herbe qui crée une sensation de picotement dans la bouche), le miel de melipona (provenant d'abeilles sans dard) ou le tucupi (sauce à base de jus de manioc fermenté et bouilli). A la COP, je veux que le monde goûte ces saveurs et comprenne que la forêt s'exprime aussi à travers la nourriture.»