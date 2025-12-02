Dick Van Dyke : le comédien reconnaît avoir négligé sa femme et ses enfants pour faire avancer sa carrière

À l’approche de son 100e anniversaire, Dick Van Dyke a reconnu avoir négligé son épouse et leurs quatre enfants pour faire avancer sa carrière. Il précise toutefois qu’aucun de ses proches ne s’est plaint.

Une vie de labeur. C’est dans un entretien avec le site américain PEOPLE que Dick Van Dyke a reconnu avoir négligé son ancienne épouse, Margie Willett, et leurs quatre enfants – ses deux fils Christian et Barry, âgés de 75 et 74 ans, et leurs deux filles Stacy et Carrie, 70 et 64 ans – au début de sa carrière, à un moment où il essayait de sortir sa famille de la pauvreté.

«Ma vie de famille a probablement été négligée à un moment, parce que je travaillais sans relâche pour nous sortir de la pauvreté, si je puis dire», a confié le comédien, qui célébrera son 100e anniversaire le 13 décembre prochain. Le comédien révélé dans le film «Mary Poppins» affirme toutefois n’avoir jamais reçu de plainte de la part de ses proches, lui qui précise avoir fait ce qu’il a pu pour être un bon mari et un bon père, tout en se pliant aux exigences du métier.

Ses secrets de longévité dévoilés

«Au début, je venais de fonder une famille sans un sous en poche, donc l’idée était de réussir à gagner de l’argent pour pouvoir s’acheter une maison où vivre ensemble», a-t-il indiqué. «J’ai acheté une maison grâce à ma solde de l’armée, puis après ce fut difficile de jouer dans des jeux télévisés. Je jouais dans des boîtes de nuit. J’ai à peu près tout fait. À un moment, je faisais un spectacle de DJ jusqu’à 5h du matin, et le soir même, je jouais avec un ami dans des boîtes de nuit», a-t-il poursuivi, précisant ne dormir que trois ou quatre heures par nuit avec l’objectif de se faire une place dans le métier.

Malgré les difficultés, il affirme avoir «aimé chaque minute» de cette période. Aujourd’hui marié à Arlene Silver, 54 ans, Dick Van Dyke vient de publier le livre «100 rules for living to 100», dans lequel il livre ses secrets pour réussir à vivre en bonne santé jusqu’à 100 ans.