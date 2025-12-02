«Je n'avais jamais eu de rendez-vous amoureux avant» : l'étonnante révélation de Scarlett Johansson sur sa relation avec Colin Jost

Invitée de l’émission américaine «Today with Jenna & Friends», Scarlett Johansson a révélé qu’aucun de ses précédents compagnons ne l’avaient jamais formellement conviée à un rendez-vous amoureux avant d’entamer leur relation.

Toute première fois. En couple depuis 2017, fiancés en 2019, mariés en octobre 2020, et parents d’un petit garçon prénommé Cosmo depuis août 2021, Scarlett Johansson et Colin Jost vivent une belle histoire d’amour que rien ne semble contrarier. La comédienne de 41 ans a même avoué que son époux avait été le premier à l’inviter à un rendez-vous galant avant qu'ils ne soient ensemble.

«Honnêtement, personne ne m'a jamais vraiment invitée à sortir avant», a-t-elle lancé dans l’émission américaine «Today with Jenna & Friends», avant que l’animatrice, Jenna Bush Hager ne lui rétorque qu’elle n'arrivait pas à le croire. «Je vous le dis. Les gens ne veulent pas le croire, mais c'est vrai», a répliqué la star du dernier Jurassic World.

Déstabilisée par l'invitation

«Je n’ai jamais eu ce moment traditionnel où quelqu’un m’invite au restaurant. Peut-être que cela est dû au fait que je travaille dans cette industrie depuis mon enfance», a ajouté celle qui a été en couple avec Jared Leto, Josh Harnett, Ryan Reynolds avec qui elle s’était mariée, Sean Penn, et son deuxième époux, Romain Dauriac, dont elle s’est séparée en 2016.

Avant de se mettre en couple, elle et Colin Jost se connaissaient depuis 2006, au moment où elle était apparue dans l’émission Saturday Night Live, dont il était un des auteurs. Quand ils se sont revus des années plus tard, il lui a proposé d’aller dîner dans un restaurant italien dans le quartier du East Village à New York. Ce qu’elle a accepté. Puis Colin Jost lui a proposé de rencontrer des amis à lui. Une proposition qui a soudainement déstabilisé la comédienne.

«Je n'avais pratiquement jamais eu de rendez-vous amoureux, alors je me suis dit : ‘Je dois y aller. Il faut que je parte’. J'étais tout simplement déstabilisée et plus tard, il m’a dit : ‘Je pensais vraiment que c’était terminé pour moi, tu agissais si bizarrement’», a-t-elle précisé.