Sienna Miller : la comédienne annonce être enceinte de son troisième enfant à 43 ans

Sienna Miller est enceinte pour la troisième fois à 43 ans. Maman d’une fille née de sa relation avec son ex-compagnon Tom Sturridge, il s’agit du deuxième enfant conçu avec le comédien Oli Green de 15 ans son cadet.

Le bonheur est entier. C’est sur le tapis rouge des Fashion Awards 2025 organisés dans l'enceinte du Royal Albert Hall de Londres, ce lundi 1er décembre, que Sienna Miller a dévoilé un ventre arrondi annonçant sa troisième grossesse. Déjà maman d’une fille, Marlowe, 13 ans, née de sa relation avec son ex-compagnon, Tom Sturridge, la comédienne américano-britannique va accueillir un deuxième enfant dans sa relation avec le mannequin et comédien Oli Green, de 15 ans son cadet, après une fille née en 2023.

En couple avec l’acteur depuis 2022, elle s’était confiée la même année à l’édition britannique du magazine ELLE sur la «pression» qu’elle ressentait de concevoir un enfant au-delà de son 40e anniversaire, révélant au passage avoir congelé ses ovules en prévision. «Cette pression, à propos des enfants, si je dois encore en avoir, et pourquoi je n’en ai pas eu avant, tout ça, c’est très prenant. La biologie est incroyablement cruelle avec les femmes à partir de cet âge», avait-elle expliqué. «À 40 ans, j’ai congelé des ovules. Comme je m’étais posée la question d’avoir d’autres enfants, je me suis dit que si cela devait arriver, ça arriverait. Cette sorte de menace existentielle a disparu désormais», avait-elle ajouté.

En décembre 2023, dans les colonnes de Vogue US, Sienna Miller avait également abordé la question de la différence d’âge avec son compagnon, et les critiques reçues après l’annonce de sa deuxième grossesse. «Je pense que les gens sont à l'aise avec une façon de vivre qui existait il y a des années, ce qui est misogyne et patriarcal. Comme le fait que je suis la plus âgée dans mon couple, avec une personne plus jeune, ou le fait que je sois enceinte après quarante ans et que c'est irresponsable», avait-elle indiqué, avant de conclure : «C'est tellement deux poids deux mesures et c'est incontesté dans l'esprit des gens, ce qui fait de moi une proie facile. Mais c'est absurde».