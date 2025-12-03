Dave Coulier, star de la série «La Fête à la maison», annonce avoir un cancer de la langue sept mois après sa guérison d'un lymphome

Dave Coulier, star de la série «La Fête à la maison», a révélé dans l’émission américaine «Today» être atteint d’un cancer de la langue. Un diagnostic qui tombe sept mois après l’annonce de sa guérison d’un lymphome non hodgkinien de stade 3.

Un nouveau combat. Invité de l’émission «Today» sur la chaîne américaine NBC, Dave Coulier, connu pour avoir incarné le personnage de l’oncle Joey dans la série «La Fête à la maison», a annoncé être atteint d’un cancer de la langue. Une maladie diagnostiquée sept mois après l’annonce de sa guérison d’un lymphome non hodgkinien de stade 3. Le comédien de 66 ans a toutefois tenu à rassurer ses fans en précisant avoir «90% de chances de guérison».

«En octobre dernier, j'ai passé un PET scan, un simple contrôle de routine, et quelque chose a été détecté. On a découvert que j'avais un carcinome épidermoïde P16 à la base de la langue. J'ai donc demandé aux médecins : ‘Est-ce que cela est dû au lymphome ?’. Et ils m'ont répondu : ‘Ce n'est pas absolument pas lié’», a-t-il expliqué, selon le site américain Variety. Il va devoir suivre 35 séances de radiothérapie qui doivent prendre fin le 31 décembre 2025.

«Passer par la chimiothérapie et ressentir ce soulagement immense de 'waouh, c'est fini', et puis passer par un examen qui vous dit : ‘Maintenant, vous avez un autre cancer’. C'est un choc», a-t-il ajouté. Dave Coulier en a profité pour faire passer un message de prévention en incitant les téléspectateurs à effectuer leurs examens de dépistage susceptibles de leur sauver la vie. «Alors, j'espère que vous faites vos examens de dépistage. J'espère que vous faites vos coloscopies, vos examens des seins et de la prostate, ils vous sauveront la vie», a-t-il lancé.