Diddy : la série documentaire «Sean Combs : L'heure des comptes» de 50 Cent multiplie les révélations

Produite par 50 Cent, la série documentaire «Sean Combs : L'heure des comptes» revient sur la vie de l'ancienne star du rap et en dévoile toute la noirceur.

Disponible depuis mardi, la série documentaire «Sean Combs : L'heure des comptes» («Sean Combs : The Reckoning» en VO) suscite la colère de l’ancien magnat du hip-hop actuellement emprisonné. Produite par l'un de ses plus anciens détracteurs, le rappeur 50 Cent, elle revient sur son ascension irrésistible, lui qui s’est hissé au fil des années au sommet de l’industrie musicale en lançant les carrières de nombreux artistes tels que The Notorious B.I.G. et Mary J. Blidge, mais aussi et surtout sur sa face cachée.

Celle d’un homme sombre rendu intouchable par l’argent et un système de domination où le secret était roi. Les quatre épisodes se proposent de dévoiler sous un nouveau jour sa personnalité, déjà mise à mal après son retentissant procès, cette fois au travers d’images inédites explosives et d'interviews exclusives avec son ancien entourage.

Tentative de manipulation

On y découvre notamment des séquences tournées la semaine précédant son arrestation, le 16 septembre 2024, pour trafic sexuel, proxénétisme et racket, dont une vidéo tournée à l'hôtel Park Hyatt de New York. Diddy y a une conversation téléphonique tendue avec son avocat, Marc Agnifilo, au sujet de la perception du public à son égard. Il espérait redorer son image en engageant un stratège avec «une solide expérience des pires pratiques médiatiques et de la propagande». «Nous devons trouver quelqu’un qui acceptera de travailler avec nous et qui a déjà œuvré dans les affaires les plus sales. Nous sommes en train de perdre», peut-on ainsi l’entendre dire dans la bande-annonce.

Sur d’autres images tournées la semaine précédant son arrestation, on peut le voir tenter de redorer son image en déambulant dans son quartier natal de Harlem et en interagissant avec ses fans.

«Pendant le procès, ce qui m’a sidérée, c’est d’avoir vu une véritable machine de relations publiques à l’œuvre. J’étais parmi les 14 personnes du public autorisées à assister à l’audience. D’autres personnes, présentes sur TikTok, Instagram ou YouTube, étaient là avec moi», déclare ainsi de son côté la blogueuse Tisa Tells. «Et j’ai vu l’équipe de relations publiques de Diddy parler à des blogueurs, à tout le monde. L’équipe de Diddy m’a même approchée et m’a dit : “Nous voulons vous donner les transcriptions. Chaque jour, nous vous envoyons des documents mettant en évidence les passages importants auxquels vous devriez prêter attention et que vous pourriez partager avec votre public.”» Quand c'est arrivé, j'ai dit : «OK, mais non merci», conclut-elle.

Une enfance maltraitée

Le documentaire remonte à l’enfance de Diddy dont le père, une figure du trafic de drogue new-yorkais, avait été assassiné alors qu’il n'avait que trois ans. Après sa mort, sa mère, Janice, l'aurait initié à une vie de fêtes débridées, comme le raconte son ami d'enfance Tim Patterson : «Chez Sean, on retrouvait tout ce qu'on voyait dans les films. Janice savait organiser des fêtes, et elles étaient bondées. Il y avait des femmes qui semblaient tout droit sorties d'un magazine de mode. Des mecs, qu'on pouvait appeler des proxénètes ou des arnaqueurs... Il y avait même un ou deux joueurs des Knicks. Il y avait une scène dans son salon, une vraie scène. C'est là qu'on devait aller danser. Tout le monde t'appelait "Bébé". Tout le monde te disait : "Fais cette danse !" Il absorbait tout ça.»

A propos de la relation qu’il entretenait avec sa mère, le documentaire évoque des violences physiques devenues réciproques au fil des années.

Violence et sexe au quotidien

Décrit comme autoritaire et dominateur, en grandissant, Diddy se serait par la suite montré brutal avec ses partenaires. La première qui aurait essuyé ses coups serait la styliste Mysa Hilton, comme le raconte Kirk Burrowes, cofondateur avec Diddy de Bad Boy Entertainment. Cet ancien ami proche confie par ailleurs que son collaborateur jouait la carte de l’intimidation sexuelle au travail, et qu’un jour, par exemple, il l’avait convoqué dans son bureau alors qu’une fille était en train de lui faire une fellation. «Il voulait que je voie ça», a-t-il dit.

Parmi les autres témoins de la série documentaire figure Joi Dickerson-Neal, qui avait été parmi les premières à avoir porté plainte contre l’ancien géant de l’industrie musicale. Sa mère avait écrit aux parents de Diddy pour leur raconter ce qu’il lui avait fait subir : un rapport non-consenti filmé à son insu.

A propos des tristement fameuses orgies et soirées sexuelles sous influence de drogues qui ont été au cœur du procès de Diddy, Clayton Howard, un ancien prostitué, affirme avoir travaillé pendant huit ans avec lui et sa compagne de l'époque, la chanteuse Casandra «Cassie» Ventura, et revient sur les détails sordides : l'huile pour bébé, les rapports sexuels qui duraient des jours, l'emprise de Diddy…

Capricorn Clark, ancienne assistante qui avait témoigné lors du procès, raconte quant à elle comment Diddy l'avait kidnappée sous la menace d'une arme. Le documentaire revient aussi sur la façon dont il aurait un jour tenté de tuer le nouveau petit ami de Cassie, le rappeur Kid Cudi.

Dans «Sean Combs : L'heure des comptes», il est aussi question de l’implication de l’ancien rappeur dans les morts de Biggie et Tupac. «Il a conduit Biggie à sa perte», déclare ainsi Kirk Burrowes. Le documentaire contient à ce sujet des images inédites des instants précédant la mort par balle de Christopher Wallace, alias Biggie Smalls, associé de Combs, en mars 1997. Il inclut également l'enregistrement audio des coups de feu et d'un appel paniqué au 911.

Mise en demeure

Dans un entretien accordé au magazine GQ, 50 Cent, ennemi de toujours de Diddy, souligne que sa participation au projet en tant que producteur n’a rien à voir avec une vengeance, mais la volonté que les agissements de Diddy ne salissent pas toute la culture hip-hop.

Interrogée sur les accusations formulées dans le documentaire, l'équipe juridique de Diddy, qui a tenté sans succès d’empêcher la diffusion, a publié la déclaration suivante dans Variety : «Nous ne commenterons pas les accusations individuelles répétées dans le documentaire. Nombre des personnes présentées ont des griefs personnels, des motivations financières ou des problèmes de crédibilité anciens et documentés depuis des années. Plusieurs de ces histoires ont déjà été abordées dans des documents judiciaires, et d'autres n'ont jamais été soulevées devant les tribunaux car elles sont tout simplement fausses. Ce projet repose sur un récit partial mené par un adversaire déclaré, et il répète des accusations hors contexte, sans preuve ni vérification. Sean Combs continuera de traiter les affaires légitimes par la voie légale, et non par le biais d'une production Netflix partiale.»

En réponse à des accusations de vidéos volées, Netflix a partagé une déclaration de la réalisatrice de la docu-série, Alexandra Stapleton, qui affirme que l’équipe de production a obtenu les images légalement. «Elles nous ont été remises, nous les avons obtenues légalement et nous détenons les droits nécessaires. Nous avons remué ciel et terre pour garder confidentielle l’identité du réalisateur qui nous les a fournies. Une chose à savoir sur Sean Combs : il se filme constamment, c’est une obsession depuis des décennies. Nous avons aussi contacté à plusieurs reprises l’équipe juridique de Sean Combs pour une entrevue et un commentaire, mais nous n’avons jamais reçu de réponse.»

«Sean Combs : The Reckoning» reste pour l'instant toujours disponible sur Netflix, malgré la mise en demeure. A noter qu’au mois de janvier dernier, HBO Max avait mis en ligne «La chute de P. Diddy», une autre série documentaire, en cinq épisodes, qui revient elle aussi sur l’affaire et le système d’emprise mis en place par Diddy.