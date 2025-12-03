«Il est nul» : Quentin Tarantino se paie l'acteur Paul Dano

Dans une récente interview, le réalisateur Quentin Tarantino s’est vertement moqué des performances de Paul Dano au cinéma.

Il n’a jamais eu la longue dans sa poche et a parfois la dent dure. Alors qu’il mentionnait la présence du film «There Will Be Blood» (2007), réalisé par Paul Thomas Anderson, dans son Top 20 des films du XXIe siècle, Quentin Tarantino en a profité pour critiquer la double performance qu’y livre Paul Dano dans le rôle des jumeaux Eli et Paul Sunday.

Dans le podcast de Brett Easton Ellis, le réalisateur de «Kill Bill» a d'abord fait l'éloge de la star du film, Daniel Day-Lewis, puis a dit que le film serait dans son Top 5 si Paul Dano n’avait pas joué dedans.

«’There Will Be Blood’ aurait de fortes chances d'être numéro 1 ou 2 s'il n'avait pas un défaut majeur… et ce défaut, c'est Paul Dano. Évidemment, c'est censé être un film à deux personnages, mais il est aussi flagrant que ce n'en est pas un», estime le cinéaste. «[Paul Dano] est vraiment nul (…) Austin Butler aurait été formidable dans ce rôle. Il est tellement faible, tellement inintéressant. Le pire acteur de la SAG (fédération des artistes américains, ndlr) [ rires ].»

Coutumier du fait

Alors que Bret Easton Ellis tente de défendre l’acteur (formidable dans «Little Miss Sunshine» ou encore «The Fabelmans»), Quentin Tarantino en rajoute une couche en déclarant : «Donc tu mets Daniel Day-Lewis face à l’acteur masculin le plus faible des acteurs hollywoodiens ? Le mec le plus mollasson du monde ? Je ne dis pas qu’il livre une prestation catastrophique. Je dis qu’il n’existe pas à l’écran.»

Que Paul Dano se rassure, il n’est pas le seul à faire cet effet. «Je ne l’aime pas, a encore dit Quentin Tarantino pour enfoncer le clou. Je ne l’aime pas, et je n’aime pas Owen Wilson, et je n’aime pas Matthew Lillard», a-t-il précisé.

Pour mémoire, à l’époque du tournage de «There Will Be Blood», Paul Dano - dont la prestation dans le film a été qualifiée de «poignante» par de nombreux spectateurs - avait dû reprendre à la dernière minute le rôle d’Eli Sunday, après le départ précipité de Kel O’Neill (congédié par Paul Thomas Anderson), tout en conservant son rôle initial de Paul Sunday.