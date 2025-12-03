Miley Cyrus fiancée à Maxx Morando, son compagnon depuis quatre ans

Comme l'indique la bague que porte la chanteuse, Miley Cyrus et le musicien Maxx Morando sont désormais fiancés, a rapporté ce mardi la presse people américaine.

Après quatre ans de relation, Miley Cyrus et Maxx Morando sont fiancés, a confirmé une source à People ce mardi. La veille, le couple avait fait une apparition remarquée à l’avant-première d'«Avatar : de Feu et de Cendres», la chanteuse ayant pour l’occasion arboré ostensiblement une bague à l’annulaire gauche, qui a immédiatement mis la puce à l’oreille de ses fans.

On pouvait apercevoir le bijou lorsque la star de 33 ans a posé affectueusement sa main sur la poitrine de son compagnon, âgé de 27 ans, pendant une séance photo sur le tapis rouge. Francesca Simons de Francesca Simons Consulting, représentante de la créatrice de bijoux Jacquie Aiche, a confirmé à People que le designer avait réalisé la bague «sur mesure». Daniela Tarantino, vice-présidente du merchandising chez Blue Nile, estime que la bague en or sertie d’un diamant taille coussin d’environ 4 à 5 carats pourrait valoir jusqu'à 450.000 dollars.

Faisant le lien entre sa relation avec Maxx Morando et les thèmes d'«Avatar 3» pour qui elle a enregistré un morceau, Miley Cyrus a expliqué mardi à People que le film parle «d'amour, de résilience familiale et d'une sorte de reconnexion, ainsi que de cette idée que l'union fait la force. J'ai donc pensé que c'était parfaitement thématique et en accord avec la phase dans laquelle je me trouve dans ma vie actuellement.»

Amoureux et collaborateurs

Le couple avait été repéré pour la première fois fin 2021. L’interprète de «Flowers» et le musicien, actuellement batteur du groupe Liily, avaient ensuite été aperçus en train de s’embrasser à West Hollywood. «On nous a organisé un rendez-vous à l'aveugle», avait expliqué à Vogue UK Miley Cyrus au sujet de leur première rencontre. «C'était aveugle pour moi et pas vraiment pour lui», a-t-elle ensuite précisé. «Je me suis dit : "Le pire qui puisse arriver, c'est que je parte."»

Parallèlement à leur relation personnelle, les deux artistes ont collaboré sur deux titres, «Handstand» et «Violet Chemistry», extraits de l’album «Endless Summer Vacation» sorti en 2023.

Comme le souligne People, Miley Cyrus, qui a été précédemment mariée à l'acteur Liam Hemsworth de décembre 2018 à août 2019, avait rendu hommage à Maxx Morando au moment de recevoir le Grammy du meilleur enregistrement en 2024, en l’appelant «mon amour». Après quatre ans de relation, il semble qu’elle espère maintenant que cela rimera avec toujours.