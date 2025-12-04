Meghan Markle : son père en soins intensifs après avoir été opéré d'urgence

Le père de Meghan Markle serait en soin intensif après avoir été transporté et opéré en urgence à l’hôpital, aux Philippines, où il vit.

Le père de Meghan Markle au plus mal. Thomas Markle, 81 ans, a été conduit en urgence à l’hôpital mardi 2 décembre, où il a subi une intervention chirurgicale, selon le Daily Mail. L’octogénaire aurait été placé en soin intensif après cette opération qui a duré trois heures.

C’est après s’être senti mal chez lui, aux Philippines où il vit depuis janvier dernier, que l’octogénaire a été transporté par son fils à l’hôpital, comme l’a expliqué ce dernier cité par le média britannique.

«J'ai emmené mon père à l'hôpital près de chez nous, où ils lui ont fait passer plusieurs examens. Les médecins ont déclaré que sa vie était en danger imminent», a expliqué le demi-frère de Meghan Markle.

«Ils nous ont transportés en ambulance, sirènes hurlantes, vers un hôpital beaucoup plus grand situé dans le centre-ville. Mon père a subi une intervention chirurgicale d'urgence. Je demande à tout le monde, partout dans le monde, de penser à lui. », a-t-il poursuivi.

Une seconde opération prévue

En mauvaise santé depuis plusieurs années, Thomas Markle devrait désormais subir une deuxième intervention visant à retirer un caillot sanguin. Il a par le passé subi deux crises cardiaques, intervenues peu de temps avant le mariage de Meghan Markle et du Prince Harry. En 2022, il a également été victime d'un grave accident cardiovasculaire, qui l'a privé un temps de la parole.

La duchesse de Sussex ne parle plus à son père depuis 2018. Ce dernier n’a jamais vu ses petits-enfants Archie et Lilibet. Meghan Markle n'a pour réagi à l'hospitalisation de son père.