Kim Cattrall, star de «Sex and the City», s'est mariée pour la quatrième fois

Connue pour son rôle dans la série «Sex and the City», l'actrice Kim Cattrall, s'est cette semaine mariée pour la quatrième fois lors d'une cérémonie secrète qui s'est déroulée à Londres.

Seuls quelques proches ont été conviés. Le magazine People rapporte que l’ancienne actrice de la série «Sex and the City» Kim Cattrall, âgée de 69 ans, et l'ingénieur du son Russell Thomas, âgé de 55 ans, se sont mariés le 4 décembre à Londres, lors d'une élégante cérémonie à laquelle ont assisté seulement douze invités à la mairie de Chelsea Old Town Hall. La star portait un tailleur Dior pour l'occasion, dessiné par sa collaboratrice artistique de longue date, Patricia Field.

Kim Cattrall et Russell Thomas se sont rencontrés pour la première fois en 2016 à la BBC, lorsqu'elle est apparue dans un épisode de «Woman's Hour» relate People. Dans une interview accordée à Glamour en 2018, l’actrice avait confié :«Il m'a envoyé un message privé. C'était très moderne et ça a été très simple.»

Ils sont restés en contact, jusqu’à ce qu’il décide un jour de lui rendre visite à Vancouver. «C'était très courageux de sa part, car nous ne nous connaissions pas vraiment, à part quelques repas partagés. Mais il est venu et nous nous sommes tout de suite bien entendus», avait-elle aussi confié à People en 2020. «Et nous sommes ensemble depuis !» «Il a une énergie débordante et un humour ravageur. Et en plus, il est très beau !», avait-elle ajouté.

Kim Cattrall, qui a été mariée à trois reprises avant de dire «oui» à Russell, a expliqué au Times que, contrairement à ses relations précédentes qui avaient été plus «instinctives», sa relation avec Thomas avait connu une progression «vraiment graduelle».