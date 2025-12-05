Timothée Chalamet : qui sont ses trois acteurs préférés de l'histoire du cinéma ?

Timothée Chalamet a participé à une interview éclair pour Lucid Motors, durant laquelle on lui a demandé qui étaient selon lui les plus grands acteurs de tous les temps. Une des stars de sa liste a déjà travaillé avec lui.

Nommé aux Oscars pour «Call Me By Your Name» et «A Complete Unknown», à seulement 29 ans, il côtoie déjà depuis plusieurs années les plus grands d’Hollywood.

S'il est lui-même déjà une star établie, Timothée Chalamet admire profondément le travail de quelques-uns de ses pairs. Interrogé sur les acteurs qui sont selon lui les meilleurs de tous les temps, il a cité à la première place Denzel Washington, à la deuxième Christian Bale, et à la troisième Joaquin Phoenix. A noter que l'acteur a pour l’instant eu l’occasion de travailler avec l’un d’entre eux, Christian Bale, sur le western «Hostiles», sorti en 2017.

«Denzel est le meilleur de tous les temps, Christian Bale est le deuxième meilleur de tous les temps, et Joaquin est le meilleur étrange de tous les temps», a-t-il déclaré lors de cette interview donnée à bord d’un bolide lancé à toute berzingue pour pimenter l'entretien.

Au cours de cette interview filmée, réalisée pour la marque de voitures électriques Lucid Motors, Timothée Chalamet a par ailleurs notamment révélé avoir reçu un SMS de Leonardo DiCaprio «l’engueulant» pour sa nouvelle coupe de cheveux. «Il m'a engueulé aujourd'hui», a-t-il rapporté. «Il m'a dit : "J'ai entendu dire que tu t'étais rasé la tête. Dis-moi que c'est pas vrai."»

Timothée Chalamet, qui pourrait s’être secrètement lancé dans le rap, a en effet récemment changé de look. Il se murmure que c’est pour les besoins de son retour dans le rôle de Paul Atréides dans «Dune : Partie 3» de Denis Villeneuve, qui sortira le 16 décembre 2026. En attendant, on pourra entre autre le voir en champion de tennis de table dans «Marty Supreme», qui arrive le 18 février sur les écrans.