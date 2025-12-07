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Katy Perry : la chanteuse partage des clichés de son séjour au Japon avec son compagnon Justin Trudeau

L’interprète de «Roar» a dévoilé de tendres instants aux côtés de l'ex-Premier ministre canadien. [©Capture d'écran Instagram/katyperry]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Comme en témoignent plusieurs clichés postés sur son compte Instagram, la chanteuse américaine Katy Perry a passé quelques jours au Japon aux côtés de son compagnon l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau. 

Ils ne se cachent plus. Ce samedi, la pop star américaine Katy Perry a posté sur son compte Instagram plusieurs photos prises lors de son voyage au Japon. Entre spécialités locales dégustées à Tokyo et un combat de sumo, la chanteuse de 41 ans a également partagé des instants plus intimes. 

L’interprète de «Roar» et «Firework» a en effet posté un cliché sur lequel elle pose au côté de son compagnon, l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau. Plus loin dans le carrousel, on peut également voir le couple en pleine dégustation de sushis. Sans surprise, sa publication a beaucoup fait réagir ses fans, qui guettaient depuis des mois la moindre apparition publique du duo.

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En octobre dernier, les deux tourtereaux avaient déjà été aperçus ensemble à Paris, main dans la main, à la sortie du mythique Crazy Horse, où Katy Perry avait célébré son anniversaire. Justin Trudeau a également assisté à plusieurs concerts de la chanteuse américaine, qui a entamé sa tournée mondiale «The Lifetimes Tour» en avril dernier, à Mexico. Celle-ci s’achèvera ce dimanche 7 décembre, à Abou Dhabi.

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