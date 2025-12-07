Miss France 2026 : quel sera le salaire d'Hinaupoko Devèze pendant son année de règne ?

Après le sacre d’une Miss France, une question revient souvent : à combien le salaire de la nouvelle reine de beauté s’élèvera-t-il ? Couronnée dans la nuit de samedi à dimanche, Hinaupoko Devèze devrait bénéficier d’une rémunération confortable.

Ses nombreuses obligations en feront une femme très occupée. Pendant un an, la Miss Tahiti Hinaupoko Devèze, élue Miss France 2026 ce samedi au Zénith d'Amiens, sera salariée de la société Miss France. S’il est difficile de donner un chiffre précis au revenu mensuel qui l'attend, d’anciennes candidates avaient révélé avoir touché un montant compris en 3.000 et 5.000 euros net.

«Je sais qu'il y a des Miss qui ont râlé», a notamment confié à propos du montant Camille Cerf dans une interview accordée au média «OnTime», en juin 2025. Miss France 2015 a précisé que pour sa part elle était «très contente» de ce montant. «J’étais comme une folle la première fois que je l’ai reçu», a-t-elle déclaré.

«Je ne sais plus combien c’était, je crois que c’était à peu près 4.000 euros», a-t-elle finalement indiqué. Une rémunération qui selon elle était suffisante : «je n’avais pas de loyer à payer. Tous les midis, je mangeais au restaurant. Je n’avais rien à payer donc c’était vraiment de l’argent de poche. Pour moi, c’était royal.»

Un salaire de cadre supérieur

Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice générale de la société Miss France, avait révélé en 2016 auprès de «L'Express» que le salaire de Miss France équivalait à celui d’un cadre supérieur. Si l’on se réfère à cette indication, Miss France devrait au minimum percevoir aux alentours de 50.000 euros pour l’année.

Il faut préciser qu’elle bénéficiera par ailleurs de plusieurs avantages, tels que la jouissance d’un appartement de fonction dans Paris pendant toute la durée de son règne. Un deux-pièces dans le XVIIe arrondissement dont le loyer est estimé à environ 1.500 euros par mois, selon «Le Parisien».

Comme les précédentes gagnantes de l’élection, la Miss France 2026 recevra également un grand nombre de cadeaux. Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, avait notamment reçu une Toyota Yaris Cross d’une valeur de 25.000 euros. Au total, entre produits high tech, bijoux, voyages ou encore vêtements et maquillage, le lot revenant à la gagnante est estimé à près de 60.000 euros.