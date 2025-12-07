«Mon idole, mon inspiration, ma force» : Jade et Joy Hallyday rendent hommage à leur papa, Johnny, décédé il y a huit ans

Sur Instagram, Joy et Jade ont rendu un hommage poignant à leur papa, Johnny Hallyday, à l’occasion de l’anniversaire de la mort du Taulier, décédé il y a huit ans des suites d'un cancer du poumon.

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s’éteignait à l'âge 74 ans, laissant derrière lui des millions de fans, ses enfants David et Laura, ainsi que sa femme Laeticia et leurs deux filles adoptives, Joy et Jade, qui lui ont rendu un bouleversant hommage, huit ans après sa disparition. Âgées aujourd’hui de 21 et 17 ans, les deux jeunes filles ont chacune pris la plume sur leur compte Instagram pour honorer la mémoire de leur papa, décédé des suites de son cancer du poumon, à son domicile de Marnes-la-Coquette.

«Cela fait 8 ans que mon papa est parti, et il reste en moi un morceau de cœur qui manquera à jamais. Tu n’es pas seulement mon papa, mais mon idole, mon inspiration, ma force, et la lumière qui continue de me guider à chaque pas. Je t’aime de tout mon cœur», a écrit Jade, qui a accompagné son message d’une série de photos souvenirs et d’une vidéo, où on la voit souffler ses bougies sur les genoux de l’idole des jeunes.

«fière d’être ta fille»

«Même si tu n’es plus physiquement avec nous, je sens ta présence, ton amour et ta bienveillance veiller sur nous chaque jour. Je ne pourrais pas être plus fière d’être ta fille», a-t-elle poursuivi, avant de conclure : «Merci pour tous ces souvenirs, tous ces éclats de vie, et tous ces moments précieux partagés ensemble, qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Tu me manques plus que les mots ne pourront jamais le dire».

De son côté, Joy, la fille cadette du rockeur, a posté plusieurs clichés, dont la Une de «VSD», ainsi qu’une déclaration tout aussi touchante : «Mon papa, mon héros, mon idole, ma force, mon tout. Je t’aime pour la vie».