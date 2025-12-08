«Ça me désole» : Kate Winslet fustige les excès de la chirurgie esthétique et des médicaments pour maigrir

L’actrice Kate Winslet a poussé un gros coup de gueule contre les dérives de la chirurgie esthétique et le recours à des médicaments détournés de leur usage premier à des fins d’amaigrissement.

La course effrénée à la jeunesse éternelle, très peu pour elle. A 50 ans Kate Winslet se fait l’apôtre de la beauté naturelle et dit tout le mal qu’elle pense de cette manie désormais compulsive à Hollywood et ailleurs de recourir aux injections et chirurgies esthétiques.

Victime dès son plus jeune âge de critiques sur son apparence, l'actrice souhaite encourager les femmes à s’accepter telles qu’elles sont. «(Les gens) sont devenus obsédés par la poursuite d'un idéal de perfection pour obtenir plus de "j'aime" sur Instagram. Ça me désole tellement», a-t-elle déclaré dans une interview publiée ce week-end par le Times.

«C'est terrifiant (…) C'est dévastateur. Que l'estime de soi d'une personne soit à ce point liée à son apparence, c'est effrayant. Et c'est déconcertant, car il m'arrive de penser que c'est mieux ainsi, quand je vois des actrices lors d'événements, habillées comme elles le souhaitent, quelle que soit leur silhouette – mais en même temps, tant de gens prennent des médicaments pour maigrir. (…) Et savent-ils ce qu'ils ingèrent ? Ce mépris pour sa propre santé est terrifiant. Cela me préoccupe plus que jamais. C'est un véritable chaos», s’est-elle insurgée.

La vraie beauté réside dans «l'authenticité»

A propos d’une jeune femme dont elle a vu la photo dans un article de BBC News, elle a confié : «Elle ressemblait à un personnage de dessin animé. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble – des sourcils à la bouche, des cils aux cheveux, cette jeune femme a peur d’être elle-même. À quel idéal de perfection aspirent les gens ? Je tiens les réseaux sociaux pour responsables de leur impact sur la santé mentale».

La star britannique s’est montrée en colère contre celles et ceux qui «économisent pour se payer du Botox ou toutes ces conneries qu'ils se mettent dans les lèvres», soulignant qu’elle n’y avait personnellement jamais eu recours.

Citant Helen Mirren, Toni Collette, Andrea Riseborough et Sigourney Weaver, sa partenaire dans «Avatar», comme des femmes qui lui ressemblent et qui sont restées «authentiques», elle a ajouté : «Ce que je préfère, c'est quand les mains vieillissent. C'est la vie (...) Certaines des plus belles femmes que je connaisse ont plus de 70 ans et ce qui me désole, c'est que les jeunes femmes n'ont aucune idée de ce qu'est réellement la beauté.»