Ruiné après l'échec de «Megalopolis» au box-office, Francis Ford Coppola a vendu une montre personnalisée 10,8 millions de dollars aux enchères ce samedi.

Il n’aura fallu que 11 minutes pour que l’objet ne trouve nouvel acquéreur. La montre FP Journe personnalisée de Francis Ford Coppola a été vendue 10,8 millions de dollars (9,27 millions d’euros) aux enchères ce samedi.

Cet exemplaire unique, dont le réalisateur avait lui-même participé à la conception, a été adjugée à un enchérisseur anonyme.

Cette vente constitue le prix le plus élevé atteint pour une montre aux enchères aux États-Unis depuis la vente par Phillips de la Rolex «Paul Newman» Daytona de Paul Newman en 2017 plus de 17,7 millions de dollars (15,19 millions d'euros).

«Nous sommes ravis du résultat obtenu pour le prototype FP Journe FFC de Francis Ford Coppola. L'importance de cette montre, fruit d'une collaboration créative exceptionnelle entre deux des plus grands esprits de l'histoire du cinéma et de l'horlogerie, est inestimable», a déclaré Paul Boutros, vice-président et directeur du département horlogerie pour chez Phillips, selon un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

«Je n'ai plus un sou»

Cette vente intervient après l'échec financier du film «Megalopolis» sorti en 2024, qui n'a rapporté que 14,4 millions de dollars dans le monde, malgré un budget de 120 millions de dollars. Francis Ford Coppola, qui avait financé son film sur ses fonds propres, tente depuis de renflouer ses caisses en vendant les biens qui lui restent, à l'instar d'une île au Belize dont il a dû se séparer récemment.

«Je n'ai plus d'argent car j'ai investi tout l'argent que j'avais emprunté pour réaliser 'Megalopolis'», avait-il déclaré en mars dans le podcast Tetragrammaton. «Il est parti en fumée. Je pense que je le récupérerai d'ici 15 ou 20 ans, mais pour l'instant, je n'ai plus un sou», avait-il ajouté.