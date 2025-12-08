«J'étais conscient de la complexité de sa vie émotionnelle» : Ethan Hawke se souvient de Robin Williams sur le tournage du «Cercle des poètes disparus»

Ethan Hawke se souvient avoir été «conscient» de «la tempête intérieure» qui affectait Robin Williams pendant le tournage du «Cercle des poètes disparus».

Son regard sur «Le Cercle des poètes disparus» a-t-il changé après le suicide de Robin Williams à l'âge de 63 ans en 2014 ? C’est la question à laquelle l’acteur Ethan Hawke, qui jouait dans le long-métrage culte de Peter Weir sorti en 1989, a accepté de répondre au cours d’une longue interview accordée à Tracy Smith de l'émission américaine CBS Sunday Morning ce week-end.

«Cela ne change pas fondamentalement ma façon de voir le film car, même à 18 ans, j'étais conscient de la complexité de sa vie émotionnelle», a déclaré Ethan Hawke, qui sera bientôt à l’affiche de «Blue Moon» de Richard Linklater.

«J'ai connu beaucoup de dépression dans ma famille, et il était évident pour moi que toute cette force et ce charisme avaient un prix. [C'était] une personne profondément sensible, extrêmement attentive à l'atmosphère d'une pièce», a ajouté la star de «Bienvenue à Gattaca». Ethan Hawke a ensuite raconté une anecdote pour étayer son propos.

Clown triste

«Je me souviens, une fois, il improvisait des répliques, tout le monde riait et l'encensait, (...) et (un jour) je l'ai vu caché dans un coin, tout seul, dans le noir. Et je me suis dit : "Ah, d'accord." Ça me paraît beaucoup plus clair maintenant. C'était intense, épuisant. Il y a tellement d'histoires sur les clowns, le bonheur qu'ils procurent et le prix qu'ils en paient», a-t-il confié.

«Tout cela pour dire que la fin de sa vie ne le définit pas à mes yeux», a poursuivi Ethan Hawke. «Quand je regarde le film, je pense à l'homme que j'ai connu à cette époque, à sa force intérieure et à la façon dont il a surmonté cette tempête intérieure pour nous et pour les autres. Je l'admire énormément. Il était unique», a conclu l’acteur.

Dans «Le Cercle des poètes disparus», Ethan Hawke jouait un des élèves de John Keating (Robin Williams), un professeur de poésie aux méthodes résolument non-conformistes dans le cadre rigide d'une prestigieuse école de la Nouvelle-Angleterre à l'aube des années 1960. Ce rôle vaudra à Robin Williams d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur en 1990.