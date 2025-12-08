L'actrice Joséphine Japy atttend son premier enfant

L'actrice et réalisatrice française Joséphine Japy a annoncé être enceinte de son premier enfant.

Une fin d'année riche en émotion. Alors qu’elle fait actuellement la promotion de son premier film en tant que réalisatrice, «Qui brille au combat», attendu en salles le 31 décembre, Joséphine Japy a partagé un heureux événement. Âgée de 31 ans, l’actrice a révélé sur le plateau de «20h30 le dimanche» qu’elle attendait son premier enfant.

Une annonce qui trouve un écho particulier puisque son long-métrage s’inspire directement de sa propre histoire pour raconter la puissance des liens familiaux. Porté par Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal et Sarah Pachoud, il raconte en effet l’adolescence de Joséphine Japy et le combat de sa famille face au handicap de sa jeune sœur, qui souffre d’une maladie orpheline.

«À l’annonce du diagnostic, ma mère me dit que si un jour je veux des enfants, je ne risque rien. Que je ne suis pas porteuse de ce gène», a confié sur le plateau la comédienne, qui appréhendait la grossesse.

«C’est très fort»

«Ça a changé ma vie. C’est quelque chose que je portais depuis tellement d’années, cette incertitude de ce qu’allait être peut-être la maternité pour moi, de quelle forme ça allait prendre», a expliqué la trentenaire, habituellement très discrète sur sa vie privée.

Aujourd’hui, «je sors un film sur cette histoire et j’attends un enfant. C’est très fort», a-t-elle poursuivi, non sans émotion. Depuis plusieurs années, l’actrice file le parfait amour avec un certain Nicolas, un compagnon dont on ignore presque tout. On sait toutefois qu’il travaille lui aussi dans le milieu du cinéma.