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«Une belle amitié» : Ana de Armas évoque sa relation avec Keanu Reeves

Ana de Armas qualifie l'acteur d’«incroyablement gentil et généreux». [Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’actrice Ana de Armas a tissé une amitié profonde avec Keanu Reeves au long des années depuis leur première collaboration en 2015.

Ils sont très proches à la ville. L'actrice Ana de Armas a parlé de ses liens d'amitié avec Keanu Reeves, son partenaire dans l'univers de «John Wick», avec qui elle avait aussi joué dans «Knock Knock» d’Eli Roth (2015) à une époque où, après avoir grandi à Cuba, elle parlait «à peine anglais». 

«C'était un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer pleinement, mais nous avons quand même passé un excellent moment. Nous avons tissé des liens très forts et nous sommes devenus très amis», a-t-elle déclaré lors d'une interview donnée vendredi dernier au Festival international du film de la mer Rouge en Arabie saoudite, selon les propos rapportés par The Hollywood Reporter.

L’actrice n’a que des louanges à faire à propos de son ami qu’elle qualifie d’«incroyablement gentil et généreux». Elle a dit avoir eu beaucoup de plaisir à le retrouver pour «Ballerina», le cinquième film de la franchise «John Wick» dont il est la star.

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«C'était comme boucler la boucle. Keanu et Chad [Stahelski] ont construit un univers tellement magnifique avec ces films, et le fait qu'il soit là, à mes côtés dix ans plus tard, signifiait beaucoup», a confié Ana de Armas.

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