Danse avec les Stars : Ian Ziering, star de la série «Beverly Hills», rejoint le casting de la prochaine saison

L’acteur américain Ian Ziering, bien connu des fans de la série des années 1990 «Beverly Hills», participera à la prochaine saison de l’émission «Danse avec les Stars».

Une star internationale va fouler le parquet. TF1 a annoncé ce mardi que Ian Ziering serait candidat de la prochaine saison de «Danse avec les Stars».



«C’est un défi que je voulais relever depuis longtemps (…) J‘y vais tête baissée, prêt à me dépasser et à apprécier chaque moment de cette aventure», déclare-t-il dans une vidéo postée ce mardi sur X.

De Beverly Hills à Danse Avec Les Stars, il n’y a qu’un pas (de danse) ✨@IanZiering est ravi de vous annoncer qu’il foulera le parquet de Danse Avec Les Stars 🤩#DALS prochainement sur @tf1 et @tf1plus 🪩 pic.twitter.com/lp4coxjlyj — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) December 9, 2025

Ce ne sera pourtant pas une première pour l’interprète de Steve Sanders dans la série des années 1990 «Beverly Hills». Également connu pour son rôle dans la saga «Sharknado», l’acteur américain âgé aujourd'hui de 61 ans, avait participé en 2007 à la saison 4 de la version américaine de l’émission. Il devrait d’ailleurs être un sérieux concurrent car il s’était à l’époque hissé jusqu’en demi-finale.

Ian Ziering devra en découdre donc avec les autres participants déjà annoncés, à savoir, pour l’heure, l’animateur Stéphane Bern, Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, le finaliste de la star Academy 2023 Julien Lieb, et l’ancienne championne de natation Laure Manaudou. La date de diffusion de la saison 15 de «Danse avec les Stars» n'a pas encore été annoncée.

