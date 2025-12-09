«Peux-tu me raser les fesses ?» : Kate Winslet dévoile son interaction très spéciale avec Eminem en 2004

Invitée de l’émission britannique «The Graham Norton Show», Kate Winslet a raconté son interaction très étrange avec le rappeur Eminem pendant le tournage de «Saturday Night Live», en octobre 2004.

Une anecdote jamais racontée auparavant. Kate Winslet a profité de son passage dans l’émission britannique «The Graham Norton Show» pour revenir sur la terreur qu’elle avait ressenti au moment d’assurer la présentation du «Saturday Night Live» à la télévision américaine, en octobre 2004. Dans son élan, la comédienne de 50 ans a partagé son interaction plus qu’étrange avec le rappeur Eminem, qui était l’invité musical de l’émission.

«Quand j’ai dû faire SNL, c'était la semaine après le passage d'Ashley Simpson et sa chanson en playback. Donc je suis avec Eminem», commence-t-elle. «C’est une histoire que je n’ai jamais racontée. Eminem m’a demandé si je pouvais lui raser les fesses», poursuit-elle. «Je lui ai répondu : "Je suis désolé. Je ne fais pas les faveurs sexuelles personnelles". Non mais comment ça ? Je ne vais pas prendre un rasoir jetable et te faire la raie des fesses mon mignon !», a-t-elle continué, avant de répéter n’avoir jamais osé raconter cette histoire publiquement.

En 2004, Kate Winslet assurait la promotion du film «Neverland», dans lequel elle donnait la réplique à Johnny Depp, et enchaînait les apparitions médiatiques. Elle s’est ainsi souvenue avoir été interrogée sur sa capacité à chanter, à danser et à faire des claquettes avant son passage dans le «Saturday Night Live», une émission humoristique diffusée en direct. Kate Winslet révèle n’avoir eu que quelques heures pour apprendre une chorégraphie se moquant du playback d’Ashley Simpson. Un moment terrifiant pour elle, dont elle s’est sortie avec les honneurs.