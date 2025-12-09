Royaume-Uni : le prince Harry pourrait bientôt rendre visite à son père avec ses enfants, après une nouvelle réflexion autour de sa sécurité sur place

Le prince Harry aurait une nouvelle chance de voir sa requête aboutir, concernant sa sécurité lors de ses voyages au Royaume-Uni. Peut-être l’occasion pour le frère du prince William d’aller prochainement rendre visite à son père avec son épouse Meghan Markle et leurs enfants ?

Le fils de Lady Di avait déclaré qu’il ne pouvait pas envisager de se rendre sur le sol britannique accompagné de ses proches, car leur sécurité n’y était plus pleinement assurée.

Après son recours en justice perdu en mai dernier concernant sa protection policière dans son pays natal – protection qu’il avait perdue quand il s’était affranchi de ses fonctions royales en 2020 et qu'il avait déménagé aux États-Unis – le prince Harry aurait récemment déposé une nouvelle requête, a dévoilé cette semaine le Sun.

Il a écrit à la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood et soumis une demande officielle d'évaluation des risques au Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques (Ravec), qui est supervisé par le ministère de l'Intérieur, a rapporté une source au Daily Mail en octobre.

«Une amélioration des relations entre le monarque et son fils»

Alors que le ministère de l'Intérieur avait ordonné une évaluation des menaces pour la première fois en 2020, un processus de réévaluation serait en cours et une décision serait attendue le mois prochain, indique la BBC.

Le ministère de l'Intérieur tâcherait donc une nouvelle fois de déterminer si les Sussex devraient bénéficier automatiquement d'une protection policière complète lors de leurs visites au Royaume-Uni, et ce, même si le prince Harry n'est plus un membre actif de la famille royale.

Une source a déclaré au Daily Mail : «Cet examen pourrait refléter une amélioration des relations entre le monarque et son fils», mais elle a précisé que le roi «n'est pas directement impliqué dans les décisions concernant la sécurité». La source a néanmoins ajouté : «Des représentants de la Maison royale siègent au sein du comité Ravec, aux côtés de policiers et de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Il est donc possible que les membres de la cour aient influencé la décision d’ordonner une enquête après le léger dégel des relations entre le roi et Harry.»

Le prince, en froid avec une partie de sa famille, n’a pas vu son père depuis février 2024, quand il lui a rendu une rapide visite en septembre dernier. Le roi Charles III n'a en revanche pas revu les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie (6 ans) et Lilibet (4 ans), depuis le jubilé de platine de la reine en 2022. Le changement de politique concernant la sécurité de son fils pourrait lui donner une chance de les revoir prochainement.