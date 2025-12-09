Timothée Chalamet et Kylie Jenner mettent fin aux rumeurs de séparation à l'avant-première de «Marty Supreme» (PHOTOS)

Alors que les rumeurs de séparation enflaient depuis des semaines, Timothée Chalamet et Kylie Jenner sont apparus plus amoureux que jamais sur le tapis rouge de l'avant-première de «Marty Supreme» avec leurs tenues assorties.

Tout sourire. Timothée Chalamet et Kylie Jenner se sont présentés ensemble sur le tapis rouge du film «Marty Supreme» organisée au cinéma Samuel Goldwyn Theater à Los Angeles, la nuit dernière. Le couple, dont les tabloïds annonçaient la séparation depuis des semaines, est apparue plus proche que jamais, portant des tenues assorties de couleur orange et n’hésitant pas à prendre la pose l’un contre l’autre.

Officiellement en couple depuis avril 2023, Timothée Chalamet et Kylie Jenner traversaient une période compliquée depuis plusieurs semaines selon la presse people américaine, au point de mettre un terme à leur relation.

Des rumeurs auxquelles la maman de Stormi, 7 ans, et Aire, 3 ans, nés de sa précédente relation avec Travis Scott, avait tenté de mettre fin en assurant que tout allait bien dans sa vie et dans leur couple. Sans succès.

Cette sortie devant les caméras a donc été l’occasion rêvée pour eux de mettre fin aux rumeurs naturellement. À noter qu’ils n’étaient pas les seules personnalités à être présente sur le tapis rouge du film réalisé par Josh Safdie dont la sortie en France est prévue le 18 février prochain, puisque Gwyneth Paltrow, accompagnée de son fils Moses et de son compagnon Brad Chalchuk, Odessa A’zion, Tyler The Creator, Penn Jillette, Anthony Katagas, Kevin O’Leary, Josh Safdie, , Koto Kawaguchi ou encore Eli Bush ont également pris la pose devant les photographes.