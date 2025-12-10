Affaire Blake Lively-Justin Baldoni : le juge repousse la date de leur procès

La date du très attendu procès opposant Blake Lively à Justin Baldoni a été repoussée par le juge Lewis Liman de la cour de Manhattan.

Ils prévoient toujours de s'affronter au tribunal. Le conflit juridique entre Blake Lively et Justin Baldoni ne sera cependant pas traité à la date initialement prévue, a appris CNN ce mardi. Le juge en charge du dossier a reporté le procès au 18 mai 2026, alors qu'il était initialement prévu pour le 9 mars, ont confié deux sources proches du dossier. «Aussi important que soit ce procès, les procès criminels ont la priorité», a expliqué le juge Lewis Liman.

Les avocats respectifs des deux acteurs lui présenteront au début de l’année 2026 leurs arguments concernant la requête déposée précédemment par Justin Baldoni par laquelle, l’acteur et sa société Wayfarer Studios cherchaient à obtenir le rejet de la plainte pour harcèlement sexuel et représailles déposée par Blake Lively.

CNN précise que le juge a demandé aux deux parties de contacter un autre juge si elles souhaitaient entamer des discussions en vue d'un règlement à l'amiable, mais cela ne semble pas être une démarche envisagée. «Wayfarer reste attaché à la vérité et à mener cette affaire à son terme», a déclaré mardi un représentant de Justin Baldoni et de Wayfarer Studios.

Une source proche de Blake Lively a déclaré à CNN que rien n'avait changé et que l'actrice et son équipe juridique comptaient toujours poursuivre le procès.

Une victoire déjà célébrée

Depuis un an, date à laquelle Blake Lively avait déposé plainte contre David Baldoni auprès du Département des droits civiques de Californie en l’accusant de harcèlement sexuel sur le tournage de «Jamais Plus», les deux acteurs se mènent une guerre féroce.

Blake Lively avait ensuite porté l'affaire en justice pour préjudice moral grave. Ce à quoi l’acteur, qui avait déposé une plainte pour diffamation contre le New York Times qui avait révélé l’affaire, avait lancé des poursuites pour diffamation et extorsion contre l’actrice et son époux Ryan Reynolds. Dans sa plainte, Justin Baldoni estimait que Blake Lively, avait cherché à «voler» et «prendre le contrôle» du film et de sa promotion, et accusé Ryan Reynolds de l'avoir fait passer, à tort, pour un prédateur sexuel.

Comme l’avait annoncé l’AFP, en juin 2026, le juge Liman avait «rejeté» la plainte du camp Baldoni contre le New York Times précisant que le journal n'avait fait que publier des informations contenues dans une plainte initialement déposée par l'actrice devant un tribunal de Californie, et qu'une demande de réaction à la partie adverse pour l'intégrer à l'article avait été faite.

Le juge avait également rejeté les poursuites pour diffamation et extorsion contre l’actrice et son époux Ryan Reynolds. Dans un communiqué diffusé à l’époque, les avocats de Blake Lively s'étaient félicités d'une «victoire totale» face à la «plainte en représailles» de Justin Baldoni.

Il faudra néanmoins encore patienter quelques mois pour connaître le dénouement final de la très médiatisée affaire.