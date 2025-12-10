Jeremy O. Harris, acteur de la série «Emily in Paris», libéré après trois semaines de prison au Japon

L'acteur et dramaturge américain Jeremy O. Harris, notamment connu pour son rôle dans la série «Emily in Paris», a été libéré après trois semaines d'incarcération au Japon pour suspicion de trafic de drogue, a annoncé mercredi la police nippone.

Son voyage avait pris brusquement fin. Jeremy O. Harris, acteur vu dans «Emily in Paris» et dramaturge dont la pièce «Slave Play» a été nommée à douze reprises aux Tony Awards, avait été arrêté le 16 novembre dernier, soupçonné de tentative de trafic de stupéfiants. Un responsable du commissariat de police de Tomigusuku, dans le sud d'Okinawa, avait confirmé à Reuters qu’il était en détention.

Ce mercredi, la police nippone annonce qu'il a été libéré après trois semaines d'incarcération. Un porte-parole du parquet, interrogé par l'AFP, a refusé de commenter l’affaire et on ignore encore ce mercredi s'il est autorisé à quitter le Japon pendant la poursuite de l’enquête.

Jeremy O. Harris avait été interpellé à l'aéroport de Naha, sur l'île d'Okinawa. Il s'y serait rendu pour y faire du tourisme, après un voyage depuis la Grande-Bretagne via Taïwan, où il avait fait une escale, avait détaillé le porte-parole des douanes, qui auraient trouvé 0,78 gramme de cristaux contenant du MDMA, un narcotique de synthèse, dans son sac.

Une législation très stricte

Le Japon applique une législation très stricte en matière de stupéfiants et la possession de produits illicites peut entraîner une peine de prison. Les peines y sont toutefois moins lourdes que dans d'autres pays asiatiques comme la Chine et Singapour, où les personnes reconnues coupables de trafic de drogue peuvent être condamnées à mort, précise Reuters.

En tant qu'acteur, Jeremy O. Harris est surtout connu pour son rôle de de créateur de mode dans quatre épisodes de la série «Emily in Paris». Il a également fait une apparition dans le reboot de «Gossip Girl» et dans un épisode de «What We Do in the Shadows».