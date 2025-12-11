Laeticia Hallyday a enfin soldé la dette estimée à 36 millions d’euros laissée par Johnny et réclamée par le fisc

Après huit ans de procédure, Laeticia Hallyday a remboursé la dette estimée à 36 millions réclamée par le fisc après la mort de son mari, en décembre 2017.

Laeticia Hallyday peut à nouveau respirer. L’épouse de la star a soldé il y a quelques jours le montant estimé à 36 millions d'euros - sans doute réduit après négociation - réclamé par les services fiscaux français après la mort de Johnny Hallyday, a révélé mercredi 10 décembre Paris Match. A l’issue d’un bras de fer qui aura duré huit ans, la mère de Jade et Joy a pu réunir les derniers fonds nécessaires au règlement de la somme demandée depuis 2018 à la veuve de Johnny. Car si Laeticia a hérité des droits de l’artiste, elle a aussi écopé de ses dettes.

Une dette dont elle s’est désormais totalement acquittée grâce notamment à la vente de leur maison de Marnes-la-Coquette, en juin dernier, pour un montant de 7 millions d'euros, selon le magazine. Une somme bien inférieure à ce qu’elle espérait toucher lors de la mise sur le marché, pour un montant de plus de 20 millions d’euros, de la dernière demeure du Taulier, là où l’artiste est décédé en décembre 2017. Pour arriver à ses fins, la seule vente de la maison n’a pas suffi. La veuve du rockeur a également dû se séparer au fil des années de plusieurs autres biens comme la maison d’Amalfi Drive à Pacific Palisades (Etats-Unis), en 2021, mais aussi plusieurs motos et voitures de son époux. Parmi elles, une Rolls Royce et une Lamborghini, note de son côté Gala.

Un montant ajusté

Ce redressement fiscal portant sur les quatre dernières années de vie de Johnny Hallyday, est vivement critiqué par l’avocat fiscaliste de Laeticia, Pierre Pradié. «C'était un contrôle extrêmement injuste car Laeticia et Johnny payaient leurs impôts en Californie. Leurs filles étaient au lycée là-bas, ils vivaient à Pacific Palisades, toutes leurs dépenses étaient faites aux États-Unis et pourtant l'administration française les a redressés», a-t-il expliqué dans les colonnes de Paris Match . Et d’ajouter : «Johnny s'acquittait de ses impôts sur tous ses revenus de source mondiale aux États-Unis, sur les années 2014 à 2017. Ensuite, le fisc français est venu demander à Johnny et Laeticia qu'ils payent des impôts sur tous leurs revenus mondiaux pour les mêmes années. Donc, cela équivalait à payer deux fois l'impôt.»

La somme réclamée à Laeticia Hallyday semble toutefois avoir été revue à la baisse, sans que le montant précis ne soit communiqué. «Il y a eu des réductions, car on est arrivé à fournir des justifications», a ainsi expliqué Pierre Pradié. Certaines sommes versées aux Etats-Unis ont notamment été réallouées à la France. Toujours est-il qu’aujourd'hui, Laeticia peut enfin souffler après un épisode éprouvant comme l’a souligné son avocat qualifiant cette période de «tsunami fiscal, un tsunami procédural et un tsunami lié à la réaction de la presse». «C'était dur pour elle, car on ne pouvait pas répondre à ce déferlement», ajoute-t-il. De l'histoire ancienne désormais pour Laeticia qui va pouvoir passer à autre chose.