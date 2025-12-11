Miss France : ces 5 scandales qui ont secoué le concours

Après la décision du Comité Miss France de destituer Miss Provence et Miss Aquitaine suite aux insultes proférées à l’encontre des Miss sélectionnées dans le Top 12, voici cinq scandales marquants ayant secoué le concours de beauté.

Une Miss destituée – 1983

JOEL ROBINE / AFP

Élue Miss France 1983, Isabelle Turpault a été destituée 40 jours après son sacre pour avoir posé en tenue très légère pour le magazine Paris Match, car l'article 12 du règlement du Comité Miss France interdit formellement toute exhibition équivoque. Elle sera remplacée par sa première dauphine, Frédéric Leroy, Miss Bordeaux.

Six mois de suspension – 2004

ANDRE DURAND / AFP

Élue Miss France 2004 à l’âge de 22 ans, Laetitia Bléger, qui entretient une relation très médiatisée avec le patineur artistique Brian Joubert, devient la cible de la colère de Geneviève de Fontenay après avoir posé nue dans l’édition française de Playboy, puis dans la revue Entrevue, en 2005. La président du Comité Miss France exigera sa destitution et l’annulation de son titre.

La jeune femme sera finalement privée de couronne et d’écharpe pendant six mois – remplacée pendant cette période par sa première dauphine, Miss Bourgogne, Lucie Degletagne – et finira par se réconcilier avec Geneviève de Fontenay.

La controverse Valérie Bègue – 2008

DENIS CHARLET / AFP

Quelques jours après son élection, Valérie Bègue a déclenché une tempête médiatique quand des photos d’elle en sous-vêtements pour la marque Pardon! ont refait surface. Certains clichés la montraient avec un crucifix dans une piscine, ou léchant du lait concentré. «Elle doit démissionner immédiatement, sinon on la fera partir», s’était emportée Geneviève de Fontenay face à la polémique. Soutenue par le public, Valérie Bègue conservera son titre, mais sera interdite de compétitions internationales. La présidente du Comité Miss France la surnommera «l’Autre» ou encore «la Bègue» pendant des années.

Geneviève de Fontenay claque la porte – 2010

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

En 2010, Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France depuis plus de vingt ans, a annoncé quitter ses fonctions, et a attaqué la société de production Endemol aux prud'hommes après le scandale provoqué par «l’affaire» Kelly Bochenko, l’ex-miss Paris destituée pour avoir posé nue dans un magazine. Celle-ci sera recrutée par Endemol pour participer à l’émission de téléréalité «La Ferme célébrités» sur TF1. Une décision qui «me ridiculise, ridiculise ce règlement et plus généralement toutes les actions que je mène avec les délégués», avait indiqué la Dame au chapeau dans un communiqué, avant de lancer son propre concours de beauté, Miss Nationale (aujourd’hui Miss Excellence France).

coup de Froid au Comité Miss France – 2022

ARNAUD FINISTRE / AFP

A l’automne 2022, une conférence de presse en présence d’Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier, alors présidente du Comité Miss France, tourne au vinaigre quand l’ex-patronne de la Star Academy affirme que Sylvie Tellier ne s’est jamais occupée de la production de l’émission, ce que cette dernière a réfuté immédiatement devant les journalistes : «Moi ? Je ne travaillais pas sur cette émission ? Je ne peux pas te laisser dire ça. J'ai travaillé sur cette émission pendant dix-sept ans !»

«Excuse-moi si je t’ai vexée», avait alors répondu Alexia Laroche-Joubert dans une tentative d’apaisement, alors que le malaise était palpable. «Oui, tu m’as vexée. Il faut avoir une considération pour ce qui a été fait pendant 17 ans», avait répondu sèchement Sylvie Tellier, qui avait annoncé quitter ses fonctions de directrice générale en août 2022.