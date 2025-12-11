Succession d'Alain delon : Alain Fabien menace d'exclure sa sœur Anouchka du testament

Ce jeudi, Alain Fabien Delon a révélé qu'il souhaitait exclure Anouchka de la succession de son père, Alain Delon, mort en 2024. Il dénonce «un abus de faiblesse» de la part de sa sœur ayant abouti à une version du testament qui lui était plus favorable.

La hache de guerre est loin d’être enterrée dans la famille Delon. Depuis la mort d’Alain, le père, le 18 août 2024, ses héritiers se déchirent. A commencer par Alain Fabien, le benjamin, qui ne décolère pas. Invité sur RTL ce jeudi 11 décembre, le jeune homme de 31 ans a annoncé qu’il avait saisi la justice suisse pour demander que sa sœur Anouchka soit exclue du testament de l’acteur, et souhaite obtenir «l’indignité successorale». «Il ne s’agit pas d’une question d’argent, mais pour faire respecter les dernières volontés de mon père», a-t-il expliqué.

S’il ne conteste pas le premier testament rédigé en 2015 qui octroie 50% de la fortune d’Alain Delon (estimé à 25 millions d’euros) à sa fille et les 50% restants répartis entre ses deux fils, Alain Fabien Delon refuse en revanche le deuxième testament, signé en 2022, qui fait d’Anouchka l’unique héritière, disposant ainsi du droit moral et de 51% de la société Alain Delon International Distribution (ADID).

«Il y a eu, à mon sens, du détournement ou du vol qui restent encore à prouver bien évidemment. Ce n’est pas l’expression des dernières volontés de mon père, a précisé le trentenaire. A partir du moment où vous reniez, vous empêchez deux autres enfants de profiter de leur nom, c’est comme un déni d’existence».

«Il n'était pas en état de signer quoi que ce soit»

Selon Alain Fabien Delon, sa sœur a profité de l’état de santé fragile de leur père. En d’autres termes, il estime qu’il y a eu «abus de faiblesse». «Suite à l’AVC de mon père en 2019 et à l’hémorragie cérébrale, il était vulnérable et en position de faiblesse. Tous les dossiers médicaux l’attestent», a-t-il indiqué, toujours au micro de RTL. «Ils l’ont hospitalisé en Suisse, l’ont sorti de cette clinique, l’ont amené chez un notaire, lui ont fait signer le testament et l’ont ramené à la clinique. Il n’était pas en état de signer quoi que ce soit», a-t-il également révélé.

Alors qu’il estime «un peu douteux d’amener quelqu’un à l’hôpital pour l’exfiltrer pendant quelques heures le temps de signer des documents très importants», le fils cadet d’Alain Delon n’a pas caché sa rancœur vis-à-vis d’Anouchka, déclarant : «Je n’ai pas envie qu’elle touche quoi que ce soit, ni même un centime». La messe est dite.