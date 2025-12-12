Succession d’Alain Delon : accusée par son frère d’abus de faiblesse, Anouchka Delon contre-attaque et dénonce «une jalousie fratricide»

Alors qu’elle a été la cible de violentes attaques de la part de son frère qui souhaite son exclusion du testament de leur père, Anouchka Delon a répondu dans un long message posté ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Elle le compare à «Brutus ou Judas». Anouchka Delon a tenu à répondre à son jeune frère, Alain Fabien Delon, qui a révélé, ce jeudi 11 décembre sur RTL, vouloir l’exclure de la succession de leur père Alain Delon disparu en août 2024. Vivement critiquée, elle est intervenue quelques heures plus tard, dans un message intitulé «C’est l’histoire du père, du fils, et de la fille "chérie"», et posté sur son compte Instagram.

«Il était une fois, dans un pays pas si lointain que ça, un petit garçon très, très en colère. (...) Ce gamin prétendant être un fils, un frère, s’engagea à poignarder son unique sœur dans le dos, ainsi qu’à trahir les liens sacrés du sang sur la place publique, tribunal populaire en plus. Mû par une jalousie fratricide et une haine compréhensible mais inexcusable, il la condamna violemment en aménageant la scène à son avantage de personne de confiance un peu trop tardive. Désormais estampillée mouton noir de la famille Delon, elle assista, prostrée, à sa propre mise à mort», écrit-elle, visiblement révoltée et très affectée.

«(Un) chantage de mafieux de série B»

Dans la suite de ce post, la jeune femme de 35 ans condamne ce qu’elle appelle «un scénario chimérique, calomnieux et paranoïaque nourri aux paradis artificiels». «L’orgueil, l’égo, ainsi que les préjugés punitifs de ce minot me passent au-dessus. Le respect ne s’achète pas, il se mérite. Qu’il me salisse à grands coups de pensées préfabriquées ne me surprend pas. (...) Ses menaces ainsi que son chantage de mafieux de série B ne m’intimident guerre. Cette dernière je la connais, j’ai grandi dedans», ajoute-t-elle.

Sur RTL, Alain Fabien Delon a révélé jeudi matin qu'il souhaitait exclure Anouchka de la succession de son père, mort en 2024. Il dénonce «un abus de faiblesse» de la part de sa sœur ayant abouti à une version du testament qui lui était plus favorable. «Il ne s’agit pas d’une question d’argent, mais pour faire respecter les dernières volontés de mon père», a-t-il expliqué.

S’il ne conteste pas le premier testament rédigé en 2015, qui octroie 50% de la fortune d’Alain Delon (estimé à 25 millions d’euros, ndlr) à sa fille et les 50% restants répartis entre ses deux fils, Alain Fabien Delon refuse en revanche le deuxième testament, signé en 2022, qui fait d’Anouchka l’unique héritière, disposant ainsi du droit moral et de 51% de la société Alain Delon International Distribution (ADID). «Il y a eu, à mon sens, du détournement ou du vol qui restent encore à prouver bien évidemment», a déclaré le benjamin de la fratrie.