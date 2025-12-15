Amy Schumer et Chris Fischer divorcent après sept ans de mariage

En couple depuis sept ans, la comédienne et humoriste américaine Amy Schumer et le chef cuisiner Chris Fischer ont décidé de mettre un terme à leur mariage.

Entre Amy Schumer et Chris Fischer, c’est officiellement terminé. L’actrice et humoriste a en effet annoncé son divorce sur son compte Instagram, suivi par près de 13 millions d’abonnés.

Après sept ans de vie commune, «Chris et moi avons pris la difficile décision de mettre fin à notre mariage», a-t-elle écrit en légende d’une photo où les désormais ex-amants posent avec leur petit chien, dans le métro new-yorkais.

«Nous nous aimons beaucoup et continuerons de nous concentrer sur l’éducation de notre enfant», un petit garçon prénommé Gene Attell et né le 5 mai 2019. «Nous aimerions que les gens respectent notre vie privée en ce moment», a poursuivi Amy Schumer, avant d'ajouter «blablabla».

Non sans humour et autodérision, Amy Schumer a ensuite précisé que, s’ils ont pris cette décision, ce n’est «ni parce qu’(elle) a perdu quelques kilos» et qu’elle pourrait «séduire un joueur de basket», ni parce que Chris Fischer est «un chef cuisinier séduisant» qui peut encore «faire tourner des têtes».

La comédienne de 44 ans souligne qu’il s’agit d’une séparation «à l’amiable», qui a été actée dans la bienveillance, avec «amour et respect», et qu’ils resteront «une famille pour toujours».