Décès de Rob Reiner : ce que l'on sait de Nick Reiner, le fils du réalisateur de «Misery» soupçonné du meurtre de ses parents

Rob Renier et son épouse, Michele Singer, ont été tués par leur fils, Nick Reiner. Le jeune homme de 32 ans a été formellement inculpé pour meurtre et placé en détention.

Un drame effroyable. D'après plusieurs sources s’étant entretenues avec des membres de la famille de Rob Reiner et de son épouse, Michele Singer – qui ont été retrouvés morts à leur domicile la nuit dernière, assassinés de plusieurs coups de couteau – Nick Reiner, 32 ans, serait l’auteur du double homicide, affirme le site américain PEOPLE.

Les derniers éléments fournis par la police de Los Angeles précise que le jeune homme a été formellement inculpé pour meurtre ce mardi 16 décembre et placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il est activement surveillé afin de prévenir une éventuelle tentative de suicide.

Selon le site américain TMZ, la police de Los Angeles a confirmé que Rob Reiner et Michele Singer présentaient des blessures correspondant à des coups de couteaux. Nick Reiner avait été immédiatement interpellé, et considéré comme le principal suspect.

Deuxième enfant du couple, né en 1993, Nick Reiner a lutté pendant des années avec une addiction aux drogues. En 2015, il avait co-rédigé le scénario du film auto-biographique «Being Charlie», dont la mise en scène avait été signée par Rob Reiner, portant sur sa toxicomanie et son traitement en cure de désintoxication, alors qu’il n’était qu’un adolescent. «Je suis à la maison depuis un moment, et je commence à m’habituer à mon retour à Los Angeles et d’être entouré de ma famille», avait-il confié en 2016 au site PEOPLE.