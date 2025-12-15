Décès de Rob Reiner : son fils Nick placé en détention, sa fille aînée Tracy sous le choc

Nick Reiner, le fils du réalisateur Rob Reiner et Michele Singer, a été arrêté par la police de Los Angeles, et placé en détention, selon les informations du site américain TMZ. Sa caution a été fixée à 4 millions de dollars.

La nouvelle se confirme. Le site américain TMZ, ainsi que le Los Angeles Times, ont confirmé l’arrestation de Nick Reiner, le fils du réalisateur Rob Reiner et Michele Singer dont les corps sans vie ont été retrouvés à leur domicile de Los Angeles par leur fille, Romy, dans la nuit de dimanche à lundi. Les premiers éléments de l’enquête semblent indiquer que le couple a été égorgé au couteau par le cadet de la famille, âgé de 32 ans.

Ancien toxicomane ayant multiplié les cures de désintoxication au cours de son adolescence, Nick Reiner, qui était sobre depuis l’âge de 19 ans, a été placé en détention ce lundi dans les locaux de la police de Los Angeles, avec une caution fixée à 4 millions de dollars. Le motif de l’arrestation et du placement en détention n’a toutefois pas été précisé à l’heure actuelle.

Dans un témoignage recueilli par TMZ, la fille aînée du réalisateur de «Misery», Tracy Reiner – qui avait été adoptée par Rob Reiner et sa première compagne, Penny Marshall – a confié être sous le choc de la nouvelle de la mort de son père, qu’elle avait vu la veille de son assassinat. «Je viens de la meilleure famille qui soit. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc», a-t-elle déclaré.