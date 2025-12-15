Jean-Paul Rouve donne des nouvelles d'Isabelle Nanty, trois mois après son grave accident

L'acteur Jean-Paul Rouve a donné des nouvelles rassurantes de son acolyte Isabelle Nanty, victime en septembre dernier d’un violent accident de voiture.

Bientôt de retour. Trois mois après avoir été victime d’un grave accident de voiture, alors qu’elle circulait à bord d’un VTC, Isabelle Nanty poursuit sa convalescence et son état de santé évolue favorablement, rassure Jean-Paul Rouve, son partenaire de jeu dans la saga «Les Tuche».

«Ça va, elle se remet», a déclaré au micro de RTL l’interprète de Jeff Tuche. «Elle a été blessée aux cervicales, donc c’est que du repos, il faut que ça se remette, on ne peut faire que ça», a-t-il poursuivi.

L’actrice de 63 ans, qui avait été hospitalisée en urgence dans les Hauts-de-Seine, a en effet subi plusieurs traumatismes. Outre sa fracture au niveau des cervicales, elle souffrait de trois côtes cassées et d’un orteil fracturé. Un arrêt de travail de deux mois lui avait alors été prescrit.

«On a frôlé la catastrophe, heureusement ça va», a ajouté le comédien, précisant que son amie de longue date envisageait de venir le voir prochainement au théâtre. D’après lui, Isabelle Nanty devrait être en mesure de reprendre le travail «en début d’année».