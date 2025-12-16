Donald Trump Jr. : le fils du président américain annonce ses fiançailles avec Bettina Anderson

En couple depuis un an, Donald Trump Jr. et Bettina Anderson ont annoncé officiellement leurs fiançailles lors d’une conférence de presse organisée à la Main Blanche en présence du président américain, Donald Trump.

Il y a de la joie. Donald Trump a profité d’une conférence de presse organisée à la Main Blanche à l’occasion de la réception de Noël pour annoncer officiellement les fiançailles de son fils, Donald Trump Jr., avec Bettina Anderson, fille de philanthropes âgée de 38 ans avec laquelle il est en couple depuis un an.

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President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

Après avoir souhaité de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée et aux journalistes présents sur place, Donald Trump Jr. a remercié Bettina Anderson d’avoir accepté sa demande en mariage. La jeune femme a ensuite pris la parole, félicitant le président américain et son épouse, Melania Trump, pour l’organisation de la soirée et les décorations de Noël.

Un bref moment de réjouissance

Donald Trump Jr. a été marié une première fois, entre 2005 et 2018, à Vanessa, avec laquelle il a eu cinq enfants aujourd’hui âgés entre 9 et 18 ans. Suite à leur divorce en 2018, il s’est mis en couple avec Kimberly Guilfoyle, connue pour ses apparitions sur la chaîne d’information en continu Fox News, et désormais ambassadrice en Grèce. Ils se sont fiancés en 2020, avant de se séparer l’an dernier, au moment où les rumeurs de sa relation avec Bettina Anderson ont commencé à alimenter la presse people.

Cette annonce a offert au président américain un bref moment de réjouissance au moment où des photos de lui en lien avec l’affaire Jeffrey Epstein continuent d’être publiées dans la presse américaine, notamment celles de préservatifs à son effigie. Donald Trump est également la cible de critiques de toutes parts depuis sa sortie médiatique suite au meurtre du réalisateur Rob Reiner et de son épouse, Michele Singer, des mains de leur fils toxicomane.

Dans un message posté sur son réseau social, lundi 15 décembre, le président américain a affirmé que la mort du metteur en scène serait due «à la colère qu'il a suscitée chez d'autres» avec sa «névrose anti-Trump». De nombreuses voix, même au sein de son propre camp, se sont indignées de ce manque cruel d’empathie. «Qu'importe ce que vous pensiez de Rob Reiner, ce sont des déclarations inappropriées et irrespectueuses à propos d'un homme qui vient juste d'être brutalement assassiné», a notamment déclaré l'élu républicain Thomas Massie sur X.