«Une bombe à retardement» : peu avant le meurtre de Bob Reiner et Michele Singer, le comportement de leur fils Nick suscitait l'inquiétude

Selon plusieurs sources, Nick Reiner, placé en détention après avoir été formellement inculpé pour le meurtre à l’arme blanche de ses parents, Bob Reiner et Michele Singer, était «une bombe à retardement» en raison de sa toxicomanie.

Des détails glaçants. De nouveaux éléments concernant Nick Reiner, qui vient d'être formellement inculpé pour meurtre sans possibilité de libération sous caution, et les circonstances dans lesquelles il a tué ses parents, le réalisateur Rob Reiner et Michele Singer, ne cessent d’apparaître dans la presse américaine et britannique. Selon le site TMZ, le jeune homme de 32 ans avait accompagné ses parents à la fête de Noël organisée samedi 13 décembre par l’animateur Conan O’Brien, et d’après plusieurs sources, Nick Reiner aurait eu un comportement qui «faisait peur à tout le monde», portant un survêtement alors que tout le monde était en tenue de soirée.

C’est au cours de cette fête qu’une violente dispute avec ses parents aurait eu lieu, poussant le couple à quitter les lieux avec Nick. Le site britannique du Daily Mail explique que le fils du réalisateur de «Misery» était retombé dans ses addictions et qu'il lui arrivait de consommer de la méthamphétamine. Il connaissait alors des épisodes de crise violente durant lesquelles il se mettait à tout casser dans la maison d'amis de ses parents dans laquelle il séjournait.

Menacé d’être mis à la porte

«Il prenait de la méthamphétamine, ne dormait pas pendant des jours, et piquait des crises, cassant des choses, frappant les murs», précise une source, assurant que Rob Reiner se retrouvait impuissant face à cette situation. «Nick était une bombe à retardement. Sa consommation de drogue empirait et ses parents voulaient qu’il s’en aille», précise cette même source.

Les tensions entre Nick Reiner et ses parents étaient notamment liées aux ultimatums qu’ils donnaient à leur fils, le forçant à suivre son traitement, et le menaçant de le mettre dehors s’il continuait de consommer de la drogue. «Ils l'ont menacé plusieurs fois d’appeler les autorités, mais ils finissaient toujours par y renoncer», souligne cette source, qui affirme qu’après coup, Nick s’amusait de ses violentes crises, et se vantait d'échapper aux conséquences de ses actes.

Alternant les cures de désintoxication, Nick Reiner aurait volé à plusieurs reprises de l’argent à ses parents pour se payer de la drogue et les services de prostitués. Il y aurait également eu de nombreuses disputes avec son frère et sa sœur, notamment quand cette dernière, Romy, avait été témoin d’une rechute de sa consommation de drogue. Nick aurait alors menacé de s’en prendre à elle si elle en parlait à leurs parents.

Selon un voisin, Nick Reiner était connu pour ses crises de violence, mais «nous ne pensions pas que cela irait jusqu’au meurtre». Toujours selon le site TMZ, Nick Reiner, après avoir tué ses parents à l’arme blanche, aurait trouvé refuge dans un hôtel de Santa Monica au petit matin du dimanche 14 décembre, peu avant son arrestation. Sur place, les policiers ont retrouvé du sang partout dans sa chambre, avant son arrestation dans les rues de Los Angeles. Toute leur vie, Rob Reiner et son épouse auront tenté de venir en aide à leur fils. En vain.